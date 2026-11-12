Revelaron quién podría ser el reemplazo de Damián Betular en “Masterchef Celebrity”: “Nadie lo pensó”

Damián Betular tendrá que abandonar las grabaciones de "MasterChef Celebrity" para poder cumplir sus responsabilidades con la temporada de teatro y este jueves 12 de noviembre fue Juan Etchegoyen quién reveló su posible reemplazante.

¿Quién será el posible reemplazante de Damián Betular en "MasterChef Celebrity"?

“Quiero abrir el programa con un enigmático que dará que hablar porque estoy hablando del programa más visto de la televisión. Tengo novedades de Masterchef porque Betular se va y el interrogante es quién lo va a reemplazar”, comenzó el conductor en “Mitre Live”, y sumó: “A mí me dieron un nombre en estos días que ya hizo el casting para esta temporada y que es un tapado porque nadie lo pensó. Es bomba. Este es el tapado del que nadie habla”.

“A mí me dicen que el jurado que pica en punta para reemplazar a Damián Betular es el pastelero Mauricio Asta”, reveló Juan Etchegoyen y agregó: “Me dicen desde el canal que les encantó el casting que hizo cuando se buscaba el reemplazo de Donato. Se inclinaron por Maru Botana porque querían una mujer pero Mauricio les encantaba tal punto que lo ven muy parecido desde lo que da frente a cámara al mismísimo Betu”.

“Sabe mucho de cocina y sobre todo de pastelería pero lo ven como un showman total. A mí me dicen que es el que más tiene chances de estar porque Dolli no quiere estar tantas horas grabando”, cerró el presentador sobre el posible reemplazante de Damián Betular.

El cruce de Damián Betular con Marta Fort

MasterChef Celebrity (Telefe) continúa sumando inesperados momentos que generan revuelo en las redes sociales. En este caso, Marta Fort jugó al doble sentido con Damián Betular, que tuvo una inesperada reacción.

La hija del recordado empresario del rubro de las golosinas descolocó al integrante del jurado al momento de hacer la devolución del plato que Marta hizo con Morena Beltrán. El inesperado intercambio sucedió cuanto las participantes presentaron su tortilla de papas que denominaron curiosamente "tortilla on fire" y terminó explotando en la red.

Mientras Betular probaba la ensalada, la influencer sorprendió a todos con un comentario lleno de picardía: "¡Ay me hoteó esa forma de chupar el tenedor!", lanzó la participante. Enseguida el chef miró a la cámara y preguntó al no poder creer lo que estaba escuchando: "¿Cómo?". Ella insistió con la provocadora frase a lo que él respondió mientras continuaba con su tarea de probar el plato: "Voy a hacer que no escuché nada, Marta".

La insólita situación generó risas entre el resto de los participantes, mientras Wanda Nara se tapaba la boca para disimular la sonrisa que le provocó la ocurrencia de la influencer. "Para mí, Betu se cag... mucho de risa conmigo", disparó Marta Fort en los insert de los comentarios.

Pero ahí no terminó el divertido cruce. Cuando Betular vertió sobre el plato la totalidad de la vinagreta que había en una pequeña jarrita que acompañaba la ensalada, Marta Fort volvió a chicanear: "Estás goloso". Para colmo, cuando el chef intentó explicar por qué lo hizo tuvo un furcio que motivó cargadas de las participantes, los que marcó el final de su intervención y terminó reconociendo: "Estoy un poco nervioso".