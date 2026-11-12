Castillo inflable, arte al aire libre y diversión: así fue el cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui

La Joaqui celebró el cumpleaños número ocho de su hija Eva y le dedicó un especial mensaje.

La cantante organizó un festejo al aire libre para su hija menor y mostró algunos momentos en las redes sociales.

En la celebración estuvieron presentes Wanda Nara junto a sus hijas Francesca e Isabella, Nicki Nicole, Sasha Ferro y Albere con su bebé, Francisca.

Las niñas se divirtieron en una tarde de juegos y pintura, y disfrutaron de un castillo inflable color rosa.

La Joaqui publicó en Instagram fotografías de Eva para homenajearla en su día y escribió: "Chuchu se llama Eva Jazmín. Eva por la película de WALL-E, y Jazmín por las flores favoritas de mi abuela".

"Solo vos y yo sabemos cuánto. Me pasearía por los lugares más tenebrosos tan solo para encontrarme con vos de vuelta. Que la vida te trate con la misma dulzura con la que vos llegaste a cambiar la mía", añadió.

"Y si algún día no lo hace, acá va a estar mamá para pelearse con el mundo entero por vos", concluyó la artista en la conmovedora dedicatoria.

De esta manera, La Joaqui celebró los ocho años de su hija menor rodeada de sus afectos más cercanos y amigos, y dejó ver que fue un momento muy íntimo y especial.