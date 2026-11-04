Ángel de Brito volvió a dar indicios de lo que ocurrirá con América TV después de la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre.

En medio de los rumores que lo alejan del canal y lo acercan a El Nueve con un formato distinto a LAM, el conductor habría dado a entender que las versiones serían ciertas.

Además, a partir de un enigmático habría sugerido cuál sería la grilla para el año 2027 a partir de lo que serían las iniciales de cada figura que estará al frente de sus respectivos ciclos: “RI, AP, MC, RG, YL, DD, BC, SR”.

Ángel de Brito sobre los cambios en América

Si bien parecía indescifrable, el usuario Emi (@eeemillano) supuso de que presentadores se trataba y explicó que el orden correspondería al orden en que saldrán al aire:

RL: Rodrigo Lussich

AP: Adrian Pallares

MC: Marina Calabró

RG: Rolando Graña

YL: Yanina Latorre

DD: Denise Dumas

BC: Beto Casella

SR: Sabrina Rojas

Luego, la cuenta Teleavisador dio detalles más específicos en X (ex Twitter): "Lussich solo al frente de Intrusos. Pallares con un nuevo magazine a las 15 hs. Yanina Latorre con nuevo programa a las 19 hs y horario extendido. Denise Dumas con nuevo programa en prime time en reemplazo de LAM".

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre el futuro de LAM en América TV?

Tras darse a conocer la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, De Brito, quien se encuentra de vacaciones, se expresó rápidamente a través de sus historias de Instagram y aclaró que pronto "contará todo lo que sucedió cuando vuelva a LAM", dando a entender que explicará cuál será el futuro definitivo de su programa.

Por otro lado, ante las falsas versiones y los mensajes que le habrían llegado a Ángel de Brito, el conductor lanzó: "También decirles que están inventando muchas pavadas. Solo me escribieron Fernanda, Flor de la V, Pampito, Bisso, Naiara Vecchio y con ellos hablé del tema. Lo demás es fruta".