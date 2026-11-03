Santiago Sposato reveló cuál sería el rol de Ángel de Brito en Canal 9 tras la venta de Mandarina

Este martes 3 de noviembre, Santiago Sposato sorprendió en el ciclo de streaming "Ya Fue Todo" al revelar qué puesto le ofrecería Canal 9 a Ángel de Brito tras la venta de Mandarina Contenidos.

¿Qué se sabe sobre el posible puesto de Ángel de Brito en Canal 9?

"Esta es una pregunta que le hice a una persona en Canal 9 '¿Escuchaste algo de una posible gerencia artística para Ángel de Brito en Canal 9?'", comenzó el periodista en el ciclo de streaming, y reveló: "Esta persona me dijo dos palabras, a mí me sorprendió, porque lo primero que me dice es 'hola', y la segunda palabra que me pone es 'si'".

​ "Pero me aclara, y ahí está bueno, que no va a ser ni la gerencia de programación ni una gerencia artística, se le va a buscar otro nombre, pero va a tener injerencia en la toma de decisiones de lo que tiene que ver con el armado de la programación y la convocatoria de talentos", continuó Santiago Sposato sobre Ángel de Brito y cerró: "Se le va a ofrecer un puesto en la mesa chica, tal vez lo haga desde su casa o en una oficina, pero me confirman que se lo van a ofrecer. Seguramente Ángel lo sepa".

¿Quién compró Mandarina Contenidos?

“La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”, informa el comunicado oficial de la compañía que dirige Víctor Santa María, emitido el 28 de octubre de 2026.

El comunicado explica que "en el marco de la operación, Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos, asumirá como Director ejecutivo integral de Canal 9", señal perteneciente al mismo grupo.