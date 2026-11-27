Marley volverá al formato digital y se dio a conocer en qué streaming lo hará y qué programa se encargará de conducir.

Tras su paso por Luzu TV, el ciclo que conducía junto a Florencia Peña llamado "El Show del Verano", y después de la escandalosa salida de la actriz por la fake news sobre la muerte del padre de Lionel Messi, Marley retomará el streaming pero desde otro lugar.

Marley regresará al streaming tras su paso por Luzu TV.

Según informó el periodista Pablo Montagna, Marley conducirá "Stream Playa - Sentí el verano" desde Pinamar, a través de Streams Telefe. Será a partir de enero de 2027 y estará acompañado por Maxi López, Grego Rossello, Vicky Xipolitakis y Mica Dubra.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Marley?

A fines de septiembre del 2026, Marley sufrió un fuerte accidente en su cabeza y tuvo que ser atendido de urgencia por los médicos. El conductor relató cómo fue el golpe a través de sus redes sociales.

"No puedo más de pelotudo. Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería. Por suerte la gente del lugar me ayudó. Ahora voy a ir al hospital para que me lo cosan. Es el golpe número 20 en la cabeza en toda mi vida", contó en un video que subió a su cuenta de Instagram.

En el posteo, Marley intentó tomárselo con humor y recordó el accidente que tuvo en una cueva de China mientras grababa uno de sus programas en Por el Mundo (Telefe): "Y me rompí la cabeza una vez más. El año pasado en China, ahora acá, es un golpe por año promedio. Premio El bolu del año y se lo quiero dedicar a la viga que no vi".