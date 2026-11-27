Santiago Maratea inició un nuevo proyecto personal, pero manteniendo la misma lógica de todas sus colectas solidarias anteriores. La diferencia radica en que ahora se harán desde una fundación. Según contó en un video, buscara sumar membresías anuales que se destinaran a obras benéficas, y él se quedará con un monto fijo.

¿De qué se trata el nuevo proyecto de Santiago Maratea?

El ahora exinfluencer hizo pública la nueva cuenta de Instagram de la Fundación Lápiz donde compartió un extenso video a modo de presentación de la nueva iniciativa que lleva adelante y a 24 horas de haber cerrado la personal con tres millones y medio de seguidores.

Allí comenzó avisando: "Hoy arranca, hoy le damos nacimiento a esta fundación". Los temas que quiere abarcar son tres: salud infantil, educación y la creación de un comedor comunitario. Aclaró que sobre cada uno hará un video aparte y que este es solo un pantallazo general para las personas nuevas que se van sumando.

¿Cómo se va a financiar la Fundación Lápiz?

La idea es seguir haciendo colectas como siempre, pero con otro formato: "Mi idea es ir juntando distintas causas y hacer un montón de colectas como siempre, solamente que ahora bajo el paraguas de una fundación". Los aportes serían mensuales y fijos "como si fuese una membresía". El monto que proyecta son 3.000 pesos por mes, es decir, 36.000 por año.

¿Maratea va a ganar plata con su fundación?

Sí, y lo dijo sin vueltas: "Obviamente que sí. Yo quiero vivir de esto". Recordó que su cuenta de Instagram personal era su fuente de ingresos, pero aclaró que no tuvo ningún problema en cerrarla porque quiere que la fundación sea la nueva.

Según su cálculo, de los 36.000 pesos que cada miembro aportaría por año, él se quedaría con 3.000 (unos 250 pesos por mes). Es un monto fijo: "No es que cobro un porcentaje de lo que pongas". Aunque alguien quiera poner 50.000 al año, él cobraría igual 3.000. El video no detalla cómo se haría ese cobro en la práctica.

Santiago Maratea explicó cómo trabajará su fundación.

Maratea calculó, en principio, un total de 200.000 personas, por lo que quedaría para su bolsillo 600.000.000 de pesos al año, cifra nada despreciable.

¿Qué rol van a tener las marcas?

Maratea dijo que trabajó con casi todas las marcas y agencias del país y quiere que se sumen con promociones y descuentos para los miembros.

Dio un ejemplo: "Si yo consigo que para los miembros de la fundación puedan tener en un supermercado 15% de descuento los jueves, vos tenés otro incentivo para ayudar que no es solamente moral". También mencionó cines, ropa, belleza, veterinaria, alimentos, autos, viajes y hoteles.

Su objetivo es ambicioso: "Que ustedes terminen teniendo más ganancia que pérdida por haber aportado a esta fundación". Y explicó su lógica: para él la solidaridad tiene que tener "un incentivo que fomente al máximo tu potencial de impacto positivo".

¿Qué se podría lograr con los aportes de cada miembro?

Hizo cuentas con tres ejemplos. Para un ala de oncología infantil como la que se hizo con la colecta de un millón de dólares en un hospital de niños de Rosario, donde los chicos recibían quimioterapia en los pasillos, calculó 45 mil personas.

Para el hospital de día que el Austral necesitaba financiar con 300 millones de pesos, 13 mil.

Y para abrir una escuela como la que fue premiada como la mejor del mundo y está en Argentina, donde estudian unos 800 chicos de una villa, serían 90 mil personas por unos 2 millones de dólares.

¿Por qué la Fundación se llama Lápiz?

El nombre sale de un texto de economía "Yo, el lápiz", que habla del conocimiento disperso, la cooperación espontánea y el sistema de incentivos. De ahí su pregunta central: "¿Qué incentivo hay para ayudar por fuera del incentivo moral?". Contó, además, que estudia economía porque "la empatía puede servir mucho para identificar problemas, pero no para solucionarlos".

También habrá un podcast con especialistas en salud infantil, directores de hospitales y escuelas, trabajadores sociales para el comedor, agencias de marketing, directores de fundaciones, un economista y alguien de inteligencia artificial, para hacer de su fundación "la más grande del país".