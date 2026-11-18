Florencia Peña fue víctima de una fake news de mal gusto, la cual se vio obligada a salir a desmentir ya que generó mucha preocupación en su entorno y en sus fanáticos.

En las últimas horas, comenzaron a circular comentarios con la frase #murioflorpeña, la cual rápidamente se volvió tendencia. Sobre todo, cuando el usuario llamado @ibosttero compartió su búsqueda de Wikipedia donde indicaba que la actriz había fallecido.

Fake news sobre Florencia Peña

Incluso, este mismo usuario continuó publicando posteos insólitos donde daba a conocer la supuesta causa de muerte, como por ejemplo: "Murió luego de presenciar el penal errado por Lautaro del Campo al último minuto de la final contra Luzu".

Fake news sobre Florencia Peña

Además, publicó la captura de pantalla de una supuesta conversación que habría tenido con la artista donde le pidió que eliminara lo que había subido: "Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta", "no te das cuenta que perjudicas y dañás el trabajo de otra gente?", "hacelo ahora o te denuncio ya".

El enojo de Florencia Peña por la fake news

Finalmente, este usuario escribió: "Me retiro de la difusión, se me pudrió todo con el #murioflorpeña".

La reflexión de Florencia Peña por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Florencia Peña compartió una reflexión por la visita del Papa León XIV a la Argentina y celebró la unión que generó a nivel país.

La actriz publicó un mensaje en la red luego de la convocatoria multitudinaria que tuvo la llegada del Santo Padre este lunes al Monumento a los Españoles, en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, para dar su primera misa ante más de 2 millones de fieles.

Varios famosos y personalidades destacadas participaron del encuentro, y pese a que Florencia Peña no estuvo allí, escribió un mensaje en su cuenta de X.

La reflexión de Florencia Peña por la visita del Papa León XIV

"No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa", manifestó.

"Y que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad", opinó.