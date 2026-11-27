Ari Paluch volvió a referirse después de mucho tiempo al escandaloso pase que hizo con Beto Casella que determinó su inmediata eyección de FM Rock and Pop y apuntó contra el conductor de BTV (América) como responsable de su cancelación pública.

¿Qué dijo Ari Paluch sobre Beto Casella?

En una reciente entrevista a un canal de streaming Paluch habló del famoso y repudiable pase que hizo Casella en marzo de 2025 donde habló en tono de broma de darle burundanga a la locutora Noelia Corral para conseguir "un besito". Ante esto, primero fue suspendido y luego desvinculado de la emisora por el Grupo Alpha Media.

"Estábamos haciendo el pase con Beto Casella. Beto estaba totalmente zarpado con el tema sexo, todos los días sexo, sexo, había llegado a decir 'te imaginás a tu mujer caminando en bombacha' y no me sentía cómodo", comenzó contando apuntando directamente contra su colega.

"Yo creo que en el fondo esa cosa incómoda hizo que yo hiciera un chiste tonto y a partir de eso me fui de Rock And Pop", dijo a modo de justificación tardía de sus dichos.

Enseguida, Paluch destacó que nunca sintió remordimiento por lo sucedido y se diferencia, sin dar nombres, de otras figuras pública: "Tengo la conciencia tan tranquila, veo personas que son, en algunos casos, importantes hoy en los medios y yo sé todo lo que han hecho, pero bueno cada uno tiene que vivir su situación y yo estoy muy agradecido a esta carrera".

Y agregó una reflexión al respecto: "Hay vaivenes y me los banco y estoy cada vez mejor, más resiliente y muy agradecido por todo lo que me ha pasado y de lo que tenés que aprender aprendes".

También atribuyó lo sucedido a que él nunca tuvo un "padrino" con poder que lo respalde: "Es algo tan absurdo porque todos los días yo escucho cosas durísimas y a nadie lo echan y lo cancelan y a mí bueno, yo no tengo ningún padrino, no hay ningún tipo de los medios o ningún presidente o ningún ministro, nadie que me respalde".

¿Qué dijo Beto Casella sobre Ari Paluch?

Tras la palabra de Paluch, el notero de Primicias Ya (América) fue a buscar a Casella para escuchar su opinión de las declaraciones de su excompañero de pase. "No le puedo contestar, yo te daría una respuesta de 18 minutos, pero no le puedo contestar", dijo de inmediato.

Y explicó por qué: "Porque trabajo con la hija, con la querida Matu, que la amo, que es un hallazgo radial, que cuando se terminó aquel ciclo yo dije 'déjenme la Matu' porque me parece un diamante en bruto y brilla. Imaginate que yo le conteste, mañana tengo que estar cuatro horas con Matu, con la hija".

Casella dijo privilegiar el vínculo y el bienestar de la hija de Paluch, compañera de programa, por sobre todas las cosas: "Yo la cuido, si él no la cuida es un tema personal que él debería pensar, amén de que yo podría dar 18 minutos de respuesta a esa cosa que dijo. Y sin embargo en este caso nada, por respeto a una piba de 20 y pico de años, que imaginate que yo entre en un ida y vuelta y lo va a padecer ella".

Y agregó en el mismo sentido: "Yo pienso en Matu, que además de ser brillante en lo que hace, es una pibita que es un amor, que sé que es muy sensible y que lo padecería. Yo pienso en ella, pienso en la hija de Ari Paluch, por lo cual no le voy a contestar. No sé qué hay en su cabeza, pero digo, todo lo que yo pienso no te lo puedo decir porque sumaría polémica y no quiero que la roce nada de eso, yo cuido a la gente que labura conmigo".

Pese a la decisión de no responder, Beto no descartó que, en un futuro, hablé para decir todo lo que piensa de su colega: "Por ahí el día de mañana, ojalá que yo trabaje toda la vida con Matu Paluch porque es una genia, pero si algún día no estamos trabajando juntos, por ahí venís, me decís 'che, vos me debés una respuesta de aquella vez', vengo y te cuento todo".

Como hombre de los medios, Beto Casella dijo tener en claro qué pasaría si le respondiera a Ari Paluch: "Me muerdo los labios y no digo nada porque sé que ya ahí generaría... vamos a los programas de tele, a la edición, lo que ya sabemos, y lo va a padecer ella. No, yo la cuido. Si el padre no la cuida, no sé".