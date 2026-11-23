El Grupo LEGO y la Fórmula 1 sorprendieron a los aficionados en Las Vegas con la primera Carrera LEGO, en la que 11 celebridades pilotaron 11 minicoches LEGO F1, cada uno representando a un equipo de la parrilla.

Cada estrella fue elegida como piloto por un día. La Carrera LEGO es la última celebración de la colaboración entre ambas marcas, que aporta diversión y entretenimiento a los aficionados de la F1 y demuestra que cualquiera puede participar.

LEGO Race 2026 en Las Vegas

Los pilotos de F1 se unieron a la diversión al entregar las llaves de los minicoches LEGO F1 de sus respectivos equipos. La cantante, rapera y estrella del K-Pop Demon Hunters, REI AMI, ondeó la bandera a cuadros al inicio de la carrera, donde el caos y la diversión se apoderaron de la parrilla con pilotos como:

Equipados con iluminación especial bajo la temática "neón" de esta edición en Las Vegas, estos singulares minicoches fueron creados por un equipo cualificado de 20 diseñadores, ingenieros y constructores de LEGO, y desarrollados durante más de 6.400 horas en la fábrica de LEGO Group en Kladno, situada en la República Checa, utilizando más de 28,000 piezas por auto.

¿Qué celebridad representó a cada escudería?

Los 11 equipos de la Fórmula 1 contaron con su propio piloto invitado para la carrera:

Oracle Red Bull Racing : FISHER (DJ y productor internacional)

: FISHER (DJ y productor internacional) Scuderia Ferrari HP : LISA (cantante, rapera, actriz, empresaria y miembro de BLACKPINK)

: (cantante, rapera, actriz, empresaria y miembro de BLACKPINK) McLaren Mastercard F1® Team : Gordon Ramsay (chef con estrellas Michelin y personalidad televisiva)

: Gordon Ramsay (chef con estrellas Michelin y personalidad televisiva) Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team : Carl Cox (DJ internacional)

: Carl Cox (DJ internacional) Visa Cash App Racing Bulls Formula One™ Team : Jack Whitehall (comediante y actor)

: Jack Whitehall (comediante y actor) BWT Alpine Formula One™ Team: Dynamo (ilusionista)

Dynamo (ilusionista) TGR Haas F1® Team: Jordan Chiles (gimnasta estadounidense medallista de oro olímpico)

Jordan Chiles (gimnasta estadounidense medallista de oro olímpico) Audi Revolut F1® Team : Hannah Waddingham (actriz ganadora del premio Emmy)

: Hannah Waddingham (actriz ganadora del premio Emmy) Atlassian Williams F1® Team : Caleb McLaughlin (actor de Stranger Things)

: (actor de Stranger Things) Aston Martin Aramco Formula One™ Team : Brendan Hunt (actor y guionista de Ted Lasso)

: Brendan Hunt (actor y guionista de Ted Lasso) Cadillac Formula 1® Team: Terry Crews (actor y presentador de televisión)

La gimnasta estadounidense Jordan Chiles y la actriz británica Hannah Waddingham. Crédito: Getty

Al final, FISHER fue coronado como el primer famoso ganador de la Carrera LEGO, llevándose a casa un trofeo hecho de ladrillos LEGO.