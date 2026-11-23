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El Grupo LEGO y la Fórmula 1 sorprendieron a los aficionados en Las Vegas con la primera Carrera LEGO, en la que 11 celebridades pilotaron 11 minicoches LEGO F1, cada uno representando a un equipo de la parrilla.
Cada estrella fue elegida como piloto por un día. La Carrera LEGO es la última celebración de la colaboración entre ambas marcas, que aporta diversión y entretenimiento a los aficionados de la F1 y demuestra que cualquiera puede participar.
Los pilotos de F1 se unieron a la diversión al entregar las llaves de los minicoches LEGO F1 de sus respectivos equipos. La cantante, rapera y estrella del K-Pop Demon Hunters, REI AMI, ondeó la bandera a cuadros al inicio de la carrera, donde el caos y la diversión se apoderaron de la parrilla con pilotos como:
Equipados con iluminación especial bajo la temática "neón" de esta edición en Las Vegas, estos singulares minicoches fueron creados por un equipo cualificado de 20 diseñadores, ingenieros y constructores de LEGO, y desarrollados durante más de 6.400 horas en la fábrica de LEGO Group en Kladno, situada en la República Checa, utilizando más de 28,000 piezas por auto.
¿Qué celebridad representó a cada escudería?
Los 11 equipos de la Fórmula 1 contaron con su propio piloto invitado para la carrera:
- Oracle Red Bull Racing: FISHER (DJ y productor internacional)
- Scuderia Ferrari HP: LISA (cantante, rapera, actriz, empresaria y miembro de BLACKPINK)
- McLaren Mastercard F1® Team: Gordon Ramsay (chef con estrellas Michelin y personalidad televisiva)
- Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team: Carl Cox (DJ internacional)
- Visa Cash App Racing Bulls Formula One™ Team: Jack Whitehall (comediante y actor)
- BWT Alpine Formula One™ Team: Dynamo (ilusionista)
- TGR Haas F1® Team: Jordan Chiles (gimnasta estadounidense medallista de oro olímpico)
- Audi Revolut F1® Team: Hannah Waddingham (actriz ganadora del premio Emmy)
- Atlassian Williams F1® Team: Caleb McLaughlin (actor de Stranger Things)
- Aston Martin Aramco Formula One™ Team: Brendan Hunt (actor y guionista de Ted Lasso)
- Cadillac Formula 1® Team: Terry Crews (actor y presentador de televisión)
Al final, FISHER fue coronado como el primer famoso ganador de la Carrera LEGO, llevándose a casa un trofeo hecho de ladrillos LEGO.