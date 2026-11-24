Netflix lanzó el tráiler oficial de "The Murder of JonBenét Ramsey" (El asesinato de JonBenét Ramsey), junto con el póster principal y nuevas imágenes de la miniserie protagonizada por Melissa McCarthy y Clive Owen. Todos los episodios estarán disponibles en la plataforma a nivel mundial el 10 de diciembre de 2026.

Margo Martindale como Nedra Paugh en The Murder of JonBenét Ramsey. Crédito: Netflix

El tráiler comienza la mañana del 26 de diciembre de 1996 con la frenética llamada al 911 ("Nos han secuestrado" y la llegada de los primeros agentes a la casa de los Ramsey, quienes reciben la nota de rescate: "Se la han llevado y esto es lo que dejaron". Pronto surgen las dudas, y un detective comenta: "¿Secuestro? ¿Una niña de seis años? No lo sé. Algo no cuadra".

A partir de ahí, el tráiler muestra cómo las sospechas recayeron rápidamente sobre la familia. A John y Patsy se les pregunta directamente si estuvieron involucrados y si se someterían a una prueba del polígrafo, mientras se acumulan los reportajes y los investigadores cuestionan abiertamente su versión. "La gente está escribiendo mentiras sobre nuestro hijo", se oye decir en un momento dado, mientras la policía tiene sus propios problemas: "Nuestras pruebas están tan contaminadas, ¿quién sabe qué se sostendrá en un juicio?".

Clifton Collins Jr. como Det. Thomas Trujillo en The Murder of JonBenét Ramsey. Crédito: Netflix

“Todo el país busca un final para esta historia que tenga sentido para ellos. Sin importar lo que encontremos o podamos demostrar, nunca tendrá sentido”. El tráiler concluye con una súplica de Patsy: “Yo no maté a mi bebé”.

Shea Whigham como Alex Hunter en The Murder of JonBenét Ramsey. Crédito: Netflix

La serie dramatiza uno de los casos de asesinato sin resolver más infames de la historia estadounidense, y en las devastadoras consecuencias personales y públicas que siguieron a la muerte de JonBenét Ramsey la noche de Navidad de 1996. La serie se estrena apenas un par de semanas antes del 30 aniversario de la muerte de JonBenét.

Alison Pill como la detective Linda Arndt en The Murder of JonBenét Ramsey. Crédito: Netflix

Chris Bauer como el jefe Tom Koby en The Murder of JonBenét Ramsey. Crédito: Netflix

¿Quiénes están en el reparto de "The Murder of JonBenét Ramsey" ?

Melissa McCarthy como Patsy Ramsey

Clive Owen como John Ramsey

Emily Mitchell como JonBenét Ramsey

Garrett Hedlund como Det. Steve Tomás

Alison Pill como la detective Linda Arndt

Shea Whigham como Alex Hunter

Owen Teague como Shane Edwards

Clifton Collins Jr. como Det. Tom Trujillo

Angus Caldwell como Burke Ramsey

Jaime Ray Newman como Amelia Hunt

Rory Cochrane como John Eller

Chris Bauer como el jefe Tom Koby

Will Patton como Lou Smit

Jeremy Bobb como Pete Hofstrom

John Billingsley como Santa Bill McReynolds

Josh Stamberg como Reed Hunt

Margo Martindale como Nedra Paugh

Tzi Ma como el Dr. Henry Lee

¿Quién mató a JonBenét Ramsey?

JonBenét Ramsey fue una niña de 6 años, concursante de certámenes de belleza infantiles, que fue brutalmente asesinada en su propia casa en Boulder, Colorado, Estados Unidos, el 26 de diciembre de 1996. El caso sigue sin resolver casi 30 años después y es uno de los crímenes más mediáticos y controvertidos de la historia del país.

JonBenét Ramsey

La policía llegó y trató el caso inicialmente como un secuestro tras encontrarse una nota de rescate engañosa. Horas después, John y un amigo encontraron el cuerpo de JonBenét en una habitación del sótano. Estaba envuelta en una manta, con cinta adhesiva en la boca, las muñecas atadas y un garrote improvisado alrededor del cuello.

La investigación se manejó mal al principio: la policía no selló bien la escena del crimen, permitió que familiares y amigos circularan por la casa contaminando posibles pruebas y, a casi 30 años, el asesino nunca fue identificado ni capturado.

Hay muchas teorías, los padres fueron sospechosos durante años, pero ninguna ha sido probada. El caso genera un interés constante: documentales, series de ficción y cobertura de todo tipo.