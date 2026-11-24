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Netflix lanzó el tráiler oficial de "The Murder of JonBenét Ramsey" (El asesinato de JonBenét Ramsey), junto con el póster principal y nuevas imágenes de la miniserie protagonizada por Melissa McCarthy y Clive Owen. Todos los episodios estarán disponibles en la plataforma a nivel mundial el 10 de diciembre de 2026.
El tráiler comienza la mañana del 26 de diciembre de 1996 con la frenética llamada al 911 ("Nos han secuestrado" y la llegada de los primeros agentes a la casa de los Ramsey, quienes reciben la nota de rescate: "Se la han llevado y esto es lo que dejaron". Pronto surgen las dudas, y un detective comenta: "¿Secuestro? ¿Una niña de seis años? No lo sé. Algo no cuadra".
A partir de ahí, el tráiler muestra cómo las sospechas recayeron rápidamente sobre la familia. A John y Patsy se les pregunta directamente si estuvieron involucrados y si se someterían a una prueba del polígrafo, mientras se acumulan los reportajes y los investigadores cuestionan abiertamente su versión. "La gente está escribiendo mentiras sobre nuestro hijo", se oye decir en un momento dado, mientras la policía tiene sus propios problemas: "Nuestras pruebas están tan contaminadas, ¿quién sabe qué se sostendrá en un juicio?".
“Todo el país busca un final para esta historia que tenga sentido para ellos. Sin importar lo que encontremos o podamos demostrar, nunca tendrá sentido”. El tráiler concluye con una súplica de Patsy: “Yo no maté a mi bebé”.
La serie dramatiza uno de los casos de asesinato sin resolver más infames de la historia estadounidense, y en las devastadoras consecuencias personales y públicas que siguieron a la muerte de JonBenét Ramsey la noche de Navidad de 1996. La serie se estrena apenas un par de semanas antes del 30 aniversario de la muerte de JonBenét.
¿Quiénes están en el reparto de "The Murder of JonBenét Ramsey" ?
Melissa McCarthy como Patsy Ramsey
Clive Owen como John Ramsey
Emily Mitchell como JonBenét Ramsey
Garrett Hedlund como Det. Steve Tomás
Alison Pill como la detective Linda Arndt
Shea Whigham como Alex Hunter
Owen Teague como Shane Edwards
Clifton Collins Jr. como Det. Tom Trujillo
Angus Caldwell como Burke Ramsey
Jaime Ray Newman como Amelia Hunt
Rory Cochrane como John Eller
Chris Bauer como el jefe Tom Koby
Will Patton como Lou Smit
Jeremy Bobb como Pete Hofstrom
John Billingsley como Santa Bill McReynolds
Josh Stamberg como Reed Hunt
Margo Martindale como Nedra Paugh
Tzi Ma como el Dr. Henry Lee
¿Quién mató a JonBenét Ramsey?
JonBenét Ramsey fue una niña de 6 años, concursante de certámenes de belleza infantiles, que fue brutalmente asesinada en su propia casa en Boulder, Colorado, Estados Unidos, el 26 de diciembre de 1996. El caso sigue sin resolver casi 30 años después y es uno de los crímenes más mediáticos y controvertidos de la historia del país.
La policía llegó y trató el caso inicialmente como un secuestro tras encontrarse una nota de rescate engañosa. Horas después, John y un amigo encontraron el cuerpo de JonBenét en una habitación del sótano. Estaba envuelta en una manta, con cinta adhesiva en la boca, las muñecas atadas y un garrote improvisado alrededor del cuello.
La investigación se manejó mal al principio: la policía no selló bien la escena del crimen, permitió que familiares y amigos circularan por la casa contaminando posibles pruebas y, a casi 30 años, el asesino nunca fue identificado ni capturado.
Hay muchas teorías, los padres fueron sospechosos durante años, pero ninguna ha sido probada. El caso genera un interés constante: documentales, series de ficción y cobertura de todo tipo.