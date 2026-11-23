Netflix presentó el tráiler de "The Trust", el documental en el que Sir Idris Elba se une al rey Carlos III para conmemorar los 50 años de The King's Trust, y anunció la fecha de estreno para el 26 de diciembre de 2026.

El Rey Carlos III y Sir Idris Elba. Crédito: Netflix

Filmado a lo largo de un año, el documental utiliza la propia historia de Elba como punto de partida. Creció en Hackney y recibió una beca de lo que entonces era The Prince's Trust, lo que impulsó su carrera como actor.

El tráiler, de poco más de dos minutos de duración, comienza con Elba en la parte trasera de un auto, con su medalla puesta, reflexionando sobre lo diferente que podría haber sido su vida. A continuación, vemos el momento en que el rey Carlos lo nombra caballero, y Elba agradece tanto al rey como a la fundación por haber contribuido a forjar su carrera.

Desde allí, ambos dan un paseo por los jardines nevados de una finca real escocesa, donde Elba habla de cómo recibió apoyo de la organización benéfica cuando era adolescente. Cuando señala que los tiempos cambian, pero muchos de los desafíos que enfrentan los jóvenes siguen siendo los mismos, el Rey responde que precisamente por eso la Fundación es necesaria, "sin importar la época en que vivamos".

El tráiler presenta a algunos de los jóvenes a los que la Fundación está apoyando actualmente, entre ellos una joven que está de luto por la pérdida de su madre y un baterista que se sentía perdido en la escuela.

El Rey Carlos III y Sir Idris Elba. Crédito: Netflix

Por otra parte, Elba organiza una cena de mesa redonda con antiguos beneficiarios. Entre ellos se encuentran el exalcalde de Bristol, Marvin Rees, y el mago Dynamo, quien recrea el truco que presentó originalmente ante un jurado de Prince's Trust y bromea diciendo que le hizo ganar "un par de miles de libras".

En un tramo más ligero del adelanto, Elba le presenta al Rey a su madre ("Mamá, traje al Rey a verte") antes de tomarles una foto con su teléfono. El tráiler termina con la fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham, con motivo del 50 aniversario de la Fundación, y termina con el Rey diciéndole a Elba: "De todas formas, estoy muy orgulloso de ti, ya lo sabes".

El Rey Carlos III y Sir Idris Elba. Crédito: Netflix

Esta es la sinopsis oficial de Netflix:

Sir Idris Elba se une a Su Majestad el Rey Carlos III para conmemorar los 50 años de The King's Trust y explorar cómo ha cambiado la vida de los jóvenes. Criado en Hackney, Idris recibió una beca de la Fundación que impulsó su carrera como actor. Mientras reflexiona sobre su extraordinaria trayectoria, el documental también sigue a tres jóvenes que persiguen sus ambiciones con el apoyo de la Fundación y los desafíos que enfrentan hoy. Filmado a lo largo de un año, el documental muestra cómo la Fundación ha ayudado a más de 1,5 millones de jóvenes en todo el mundo a desarrollar la confianza y las habilidades necesarias para el mundo laboral, y ofrece un retrato íntimo y conmovedor de la amistad que forjó entre dos hombres unidos por una visión compartida.

El Rey Carlos III y Sir Idris Elba. Crédito: Netflix

¿Cuándo estrena The Trust en Netflix?

La serie The Trust se estrena en Netflix a nivel mundial el 26 de diciembre de 2026, el día después del discurso del rey en Navidad.

¿Qué es The King's Trust?

The King's Trust (antes conocido como The Prince’s Trust) es una organización benéfica del Reino Unido fundada en 1976 por el entonces Príncipe de Gales (hoy el rey Carlos III).⁠

Su objetivo principal es ayudar a jóvenes de entre 11 y 30 años, especialmente a aquellos de entornos desfavorecidos o que enfrentan dificultades (desempleo, problemas en la escuela, con la ley, discapacidad, falta de hogar, salud mental, etc.). Ofrece cursos, recursos, mentoría y apoyo práctico para que desarrollen confianza, habilidades para la vida y el trabajo, y puedan acceder a empleo, educación, formación o emprender un negocio.⁠Kingstrust

Sir Idris Elba con jóvenes a los que la Fundación está apoyando actualmente. Crédito: Netflix

El rey Carlos III la creó con su indemnización de la Marina Real (alrededor de 7.400-7.600 libras) en un contexto de alto desempleo juvenil. Empezó con proyectos piloto (como formación de socorristas para jóvenes infractores o becas) y creció hasta convertirse en una de las principales organizaciones juveniles del Reino Unido.

Ha apoyado a más de 1,3 millones de jóvenes en el Reino Unido (y cifras globales superiores a 1,5 millones incluyendo el trabajo internacional). Alrededor de 3 de cada 4 o cerca del 79 % de quienes completan sus programas pasan a empleo, educación o formación.

El documental es una producción de 22 Summers, la compañía que Elba fundó en 2024 con Diene Petterle y Gina Carter.La compañía también está produciendo la nueva película de Luther para Netflix, además de una miniserie de tres partes para Disney+, un documental para Sky y una película dirigida por Elba para Apple.