Este martes 24 de noviembre, la plataforma de streaming Disney+ confirmó que está desarrollando una serie inspirada en la película "Aquamarine", que fue protagonizada por Sara Paxton, Emma Roberts, JoJo y Jake McDorman en la década de los 2000.

¿Qué se sabe sobre la serie de "Aquamarine"?

Disney también confirmó que para está continuación la serie contará con el regreso de Emma Roberts y Jake McDorman a sus papeles originales. La plataforma reveló la noticia de "Aquamarine: The Series" con un breve video donde se ve una playa con el nombre de la ficción en el centro.

Pero eso no es todo lo que se sabe de la serie, ya que también trascendió que Sarah Watson, la creadora de "The Bold Type", estará a cargo del guión y la producción ejecutiva, mientras que Elizabeth Allen Rosenbaum, la directora de la película original, volverá para dirigir el primer episodio.

¿Cuál será la trama de la serie de "Aquamarine"?

Según informó Disney, la historia de la ficción estará centrada en Coral, una adolescente que se muda a un pueblo costero y empieza a sentir dudas sobre el origen de su madre. Sin embargo, mientras la busca descubre que es mitad sirena.

Al parecer, la joven será hija de Raymond y Aquamarine, y la trama recorrerá junto a ella la búsqueda de su identidad, sus vínculos familiares y los secretos que permanecen ocultos bajo el mar.