Este jueves 19 de noviembre, Disney lanzó un nuevo tráiler de "La era de hielo: Mundo de lava", la sexta entrega de la reconocida saga animada que comenzó en 2002.

¿Qué se sabe sobre La era de hielo: Mundo de lava?

En el nuevo adelanto se pueden ver a algunos de los personajes más queridos de la saga, como a Manny, Diego, Sid, Buck, Ellie, Scrat, Crash, Eddie y Baby Scrat. Los mismos deberán enfrentar una aventura llena de dinosaurios y lava en un Mundo Perdido.

​"La era de hielo: Mundo de lava" está dirigida por John Donkin, quien se lució en las series animadas de Disney sobre la daga, y es producida por Lori Forte, quien ya trabajó en la franquicia durante las anteriores entregas. La película animada llegará a los cines el próximo 28 de enero.

¿Cómo será el elenco de "La Era de Hielo 6: Mundo de Lava"?

Además de revelar algunos detalles de la trama y la fecha de estreno de la nueva película animada, Disney también confirmó que volverá el elenco de voces original en Inglés.

Por lo tanto, Ray Romano volverá a interpretar a Manny, John Leguizamo será la voz de Sid, Denis Leary regresará como Diego, Queen Latifah será Ellie y Simon Pegg volverá como Buck.