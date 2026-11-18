Este miércoles 18 de noviembre, lanzaron el primer tráiler de "The Comeback King", la nueva película de comedia protagonizada por Glen Powell y dirigida por Judd Apatow. Pero eso no fue todo, ya que también revelaron su fecha de estreno.

¿Qué se sabe sobre "The Comeback King"?

La comedia cuenta la historia de un reconocido artista de música country que ve a su carrera desmoronarse luego de que su novia, una estrella del pop, inventara que él le fue infiel.

Al ver cómo la gente comienza a abandonarlo y "cancelarlo", el protagonista se niega a abandonar su carrera e intenta relanzarse con la ayuda de grandes figuras de la música como Miranda Lambert, Jelly Roll, Brad Paisley, Chris Stapleton, Megan Moroney, Shaboozey, Reba McEntire, entre otros.

La película llegará a los cines el próximo 5 de febrero.

¿Cómo será el elenco de "The Comeback King"?

Además de contar con Glen Powell y Madelyn Cline como los protagonistas de la comedia de Judd Apatow, "The Comeback King" contará con una gran lista de actores en su reparto. Algunas de las estrellas en el elenco son: