Cambios en el prime time de El Trece para los días sábados: el debut de Todo Sigue Igual y el nuevo horario de La Noche de Mirtha

El Trece se prepara para algunos cambios en su programación durante los días sábados con un programa que debutará en la pantalla y otro ciclo que sufrirá una modificación en su horario.

Desde el sábado 14 de noviembre, el canal apuesta por el debut de "Todo sigue igual" con Roberto Moldavsky y Toto Kirzner desde las 21:30, con la intención de competirle mano a mano a "PH, Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

Cambios en el Trece desde el sábado 14 de noviembre. (Captura: X)

De esta manera, La Noche de Mirtha que se emitía a partir de las 21:30, se moverá a las 22:30 y finalizará 15 minutos antes, según reveló la cuenta @Teleavisador en X.

¿Qué dijo Toto Kirzner sobre su llegada a El Trece con Roberto Moldavsky?

En una entrevista con Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece), Toto Kirzner habló sobre la buena relación que tiene con Roberto Moldavsky y destacó: “Descubrimos que tenemos química para trabajar y eso viste o lo tenés o no”.

“En un momento quizá lo pensé cuando era más chico. Hoy creo que también depende mucho de los padres, si tenés padres que trabajan en los medios, depende de cómo te inculcan ellos esa fama que tienen y de qué forma vos podés hacer lo que quieras”, reflexionó.

Además, destacó la libertad que le inculcó su familia: “Siempre tuve dos viejos que me dijeron hace lo que quieras, no necesariamente tenés que seguir el linaje actoral o artístico o empresarial”.

Por otro lado, también hizo una comparación entre su experiencia por la pantalla de streaming de Olga y la televisión. “Acá en televisión es todo más esquema, viste, todo más maquetita, que estoy acostumbrado también al grabar ficción”, agregó.

Finalmente, Toto Kirzner coincidió con Moria Casán y remarcó que "el streaming tiene algo de radio televisada, un formato híbrido que combina elementos de ambos mundos".