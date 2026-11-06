Nuevo escándalo policial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por una de sus hijas: presencia de una ambulancia y denuncia por lesiones

La conductora Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi protagonizaron un nuevo conflicto familiar que derivó con intervención policial en un barrio privado de Nordelta, partido de Tigre, presencia de personal médico y la actuación de la Fiscalía de Género local, según informaron fuentes allegadas al hecho.

¿Cuál fue la última pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi?

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi (Francesca e Isabella) estaban al cuidado del padre en su casa del barrio La Isla. La hija de 11 años de ambos le mandó mensajes por WhatsApp a Wanda y también a Martín Migueles, actual pareja de la conductora, pidiendo ayuda. Según la denuncia de Nara, el mensaje decía: “Papá me pegó. Tengo miedo”, indicó el periodista de policiales Mauro Szeta en la red.

Nuevo escándalo policial entre Wanda Nara y Mauro Icardi

De acuerdo con la información difundida por LAM (América TV), Nara interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) tras recibir la llamada telefónica y se dirigió de inmediato al domicilio de Icardi en Nordelta. Allí se produjo una fuerte discusión a los gritos con el exjugador del fútbol turco. Intervino la seguridad del barrio, la policía y una ambulancia.

Según relató Pepe Ochoa, el encuentro entre ambos derivó en una fuerte discusión en la vía pública del barrio cerrado. "Mauro salió de la casa y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio", afirmó el panelista, quien agregó que Migueles intentó mediar sin éxito antes de que la situación escalara y motivara el ingreso de varios móviles policiales y una unidad médica.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la Fiscalía de Género de Tigre intervino en una causa caratulada preliminarmente por presuntas "lesiones", donde se acusa a Mauro de haber golpeado y encerrado a la menor. En ese contexto, Icardi fue convocado a prestar declaración, aunque se negó a hacerlo inicialmente.

Szeta se comunicó con LAM para confirmar la información y añadir: “Lo que ella (Wanda) cuenta es que se anoticia por el mensaje de WhatsApp de su hija de 11 años. Que su hija, palabras más, palabras menos, le dijo: ‘Papá me pegó. Tengo miedo’. Esta es la parte que yo no conozco sobre la distribución de la casa, pero que la menor se lo cuenta por un mensaje de WhatsApp que se lo manda por computadora, desde el lugar que dice estar encerrada por su propio padre”.

“Lo que sostiene Wanda es que ante el pedido de su hija va al lugar; en ese contexto, lo que el personal policial deja asentado es que Mauro Icardi, cuando la policía interviene y dice poner a resguardo a la menor, no quiere entrevistarse en contacto con el personal policial”, sumó el periodista especializado en judiciales.

Luego, Szeta dijo: “Lo que dijo el fiscal (Julio Petrucci) es que le van a tomar declaración a Wanda Nara. Me imagino que van a secuestrar la computadora con el teléfono celular donde la menor en teoría pide ayuda. También ordena un reconocimiento médico legal y lo que se hace de rutina es informarle a Mauro Icardi que tiene una causa penal”.

Asimismo, Ochoa sostuvo que, antes de las actuaciones judiciales, la ambulancia trasladó a una de las personas involucradas a un centro médico de la zona de Dique Luján para su evaluación.

Nara, por su parte, prestó declaración en el marco de la investigación acompañada por sus representantes legales, mientras la causa permanece bajo análisis de las autoridades judiciales.