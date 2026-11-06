Nico Occhiato nuevamente estuvo en el ojo de la crítica luego de que hablara abiertamente de su relación con Flor Jazmín Peña y terminara generando gran repercusión en la red.

¿Qué pasó con Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña?

Desde hace algunos meses, las personas que los siguen diariamente en Nadie Dice Nada (Luzu) comenzaron a comentar sobre la posibilidad de que su relación se haya terminado, sugiriendo que mantenían la "mentira" para no perder a su público.

Esto se acrecentó cuando asistió a Vorterix y reflexionó sobre la etapa actual de su romance: "Para mí es hermoso lo que nos pasa. Cuando uno está enamorado piensa en qué vendrá después de la etapa del enamoramiento. Pero hay una tranquilidad y una paz de sentirse familia que es mucho más lindo que el fuego del enamoramiento. Esa paz y tranquilidad de juntarme con ella y sentirme en casa. Me siento parte de su familia y ella se siente parte de la mía".

Incluso, contó que realizan planes en familia: "Hace poco nos fuimos al Sur con nuestras familias y la pasamos espectacular. Venimos de lugares parecidos, entonces todo lo que uno va logrando es lindo mirar para el costado y saber el recorrido".

Además, sugirió que gran parte de su éxito se debe a que cada uno tiene su espacio: "Nosotros no convivimos porque creemos que necesitamos nuestro espacio, y muchas veces si el otro no siente lo mismo es difícil de explicar. Cuando yo necesito mi espacio ella sabe lo que estoy sintiendo, y cuando es al revés lo mismo: yo no pienso que ella me quiere menos".

"El otro día conté algo que para nosotros es normal y saltaron a decir que estamos separados. Conté que un día que no dormimos juntos. Salgo de la oficina, me quedo con ella toda la tarde y a la hora de la cena me vuelvo a mi casa. ¿Qué tiene de malo? Las redes sociales son así, pobre el que no pueda vivir una relación así de real", concluyó en referencia a las versiones.

Por esta razón, lo destrozaron en los comentarios: