El sorpresivo mensaje de Ángel de Brito tras la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre

Ángel de Brito volvió a dejar indicios de lo que ocurrirá con la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre y que lo alejaría completamente de América.

En las últimas horas, había dado a conocer mediante un enigmático mensaje lo que parecía ser la grilla de cara al 2027 del canal en el que tiene contrato actualmente con LAM, y no estaba su nombre.

Ahora, volvió a dejar un mensaje escueto pero bastante claro teniendo en cuenta el contexto: se acerca el final del ciclo de espectáculos que conduce hace más de 10 años.

Ángel de Brito sobre su futuro con LAM

"Anoten: soltar #LAM", escribió en su cuenta de X (ex Twitter) dejando la puerta abierta a su llegada a El Nuevo con un nuevo formato.

¿Cómo quedaría la grilla de América en el 2027?

En medio de los rumores que lo alejan a Ángel de Brito del canal y lo acercan a El Nueve con un formato distinto a LAM, el conductor habría dado a entender que las versiones serían ciertas.

Además, a partir de un enigmático habría sugerido cuál sería la grilla para el año 2027 a partir de lo que serían las iniciales de cada figura que estará al frente de sus respectivos ciclos: “RI, AP, MC, RG, YL, DD, BC, SR”.

Ángel de Brito sobre los cambios en América

Si bien parecía indescifrable, el usuario Emi (@eeemillano) supuso de que presentadores se trataba y explicó que el orden correspondería al orden en que saldrán al aire:

RL: Rodrigo Lussich

AP: Adrian Pallares

MC: Marina Calabró

RG: Rolando Graña

YL: Yanina Latorre

DD: Denise Dumas

BC: Beto Casella

SR: Sabrina Rojas

Luego, la cuenta Teleavisador dio detalles más específicos en X (ex Twitter): "Lussich solo al frente de Intrusos. Pallares con un nuevo magazine a las 15 hs. Yanina Latorre con nuevo programa a las 19 hs y horario extendido. Denise Dumas con nuevo programa en prime time en reemplazo de LAM".