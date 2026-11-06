viernes 06 de noviembre del 2026
ENIGMÁTICO Hoy 18:25

El sorpresivo mensaje de Ángel de Brito tras la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre

El conductor de LAM volvió a dejar pistas de lo que ocurrirá con su programa y en qué canal seguiría.

Ángel de Brito
Ángel de Brito | América TV

Ángel de Brito volvió a dejar indicios de lo que ocurrirá con la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre y que lo alejaría completamente de América. 

En las últimas horas, había dado a conocer mediante un enigmático mensaje lo que parecía ser la grilla de cara al 2027 del canal en el que tiene contrato actualmente con LAM, y no estaba su nombre. 

Ahora, volvió a dejar un mensaje escueto pero bastante claro teniendo en cuenta el contexto: se acerca el final del ciclo de espectáculos que conduce hace más de 10 años

Ángel de Brito sobre su futuro con LAM
Ángel de Brito sobre su futuro con LAM

"Anoten: soltar #LAM", escribió en su cuenta de X (ex Twitter) dejando la puerta abierta a su llegada a El Nuevo con un nuevo formato. 

¿Cómo quedaría la grilla de América en el 2027?

En medio de los rumores que lo alejan a Ángel de Brito del canal y lo acercan a El Nueve con un formato distinto a LAM, el conductor habría dado a entender que las versiones serían ciertas.

Además, a partir de un enigmático habría sugerido cuál sería la grilla para el año 2027 a partir de lo que serían las iniciales de cada figura que estará al frente de sus respectivos ciclos: “RI, AP, MC, RG, YL, DD, BC, SR”.

Ángel de Brito sobre los cambios en América
Ángel de Brito sobre los cambios en América

Si bien parecía indescifrable, el usuario Emi (@eeemillano) supuso de que presentadores se trataba y explicó que el orden correspondería al orden en que saldrán al aire: 

  • RL: Rodrigo Lussich
  • AP: Adrian Pallares
  • MC: Marina Calabró 
  • RG: Rolando Graña
  • YL: Yanina Latorre
  • DD: Denise Dumas
  • BC: Beto Casella
  • SR: Sabrina Rojas

Luego, la cuenta Teleavisador dio detalles más específicos en X (ex Twitter): "Lussich solo al frente de Intrusos. Pallares con un nuevo magazine a las 15 hs. Yanina Latorre con nuevo programa a las 19 hs y horario extendido. Denise Dumas con nuevo programa en prime time en reemplazo de LAM". 

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