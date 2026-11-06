Así fue la fiesta de cumpleaños de Pía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso: amigos, dulces y kermesse personalizada

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso festejaron el cumpleaños número 9 de su hija Pía, en un salón de Funes, Santa Fe, Argentina.

Para el cumpleaños, organizada por Ronit, la fiesta se realizó en el salón Party House, con temática inspirada en su perrita Chispita, kermesse personalizada, con castillo inflable, juegos y ambientación en tonos rosa pastel y blanco.

El cumpleaños de Pía Di María, hija de Angel Di María y Jorgelina Cardoso

Tras la celebración, la organizadora compartió un emotivo mensaje en la red: “Imposible reflejar en 40 segundos la felicidad que vivimos quienes estuvimos a cargo de la producción del cumple de Pía. Ninguno de mis colegas dudó ni un segundo cuando los invité a formar parte y quiero agradecer muy especialmente el trabajo en equipo, que se vio en los resultados”, escribió Ronit.

"Gracias @jorgelinacardoso26 y @angeldimariajm por confiar en este equipo una vez más!!! Cumplir los sueños de Pia no es poca responsabilidad, y detrás de es escena hay una banda que nos ponemos la misión al hombro para lograrlo!!!!", escribió la organizadora junto a un video con imágenes de la gran tarde, y de fondo el tema "Superestrella" de Aitana.

En respuesta, Di María agradeció: "Como siempre confiando en tu hermoso trabajo. Gracias por Ro. Te queremos". Cardoso, por su parte, expresó: "La mejor, vos y todos tu equipo siempre… Te queremos Ronit!!".

El martes 3 de noviembre fue el cumpleaños número 9 de Pía, la hija menor de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, y sus papás decidieron dedicarle emotivos mensajes desde sus redes sociales.

La esposa del campeón del mundo también compartió varias imágenes de la pequeña en su cuenta oficial de Instagram, donde se la veía en varias etapas de su vida.

El mensaje de Jorgelina Cardoso a su hija Pía por su cumpleaños 9

Junto a las mismas, Jorgelina Cardoso le escribió a Pía: “Muy feliz cumpleaños a mi bebito, deseo con el alma que siempre seas feliz. Te amo con todo mi corazón”.

El futbolista de Rosario Central subió a sus historias de Instagram una foto de la joven en un barco, y escribió: “Feliz cumpleaños, mi terremoto. Deseo que sigas siendo muy feliz".

El mensaje de Ángel Di María a su hija Pía por su cumpleaños 9

Pero eso no fue todo, ya que Ángel di María también destacó la personalidad de Pía: "Que sigas alegrándonos cada día de nuestras vidas con tus locuras, tu amor, tu dulzura y toda esa energía hermosa que tenés. Te amo muchísimo, flaquita hermosa”.