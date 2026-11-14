Rating: cuánto midió el amistoso entre Argentina y Uruguay y la eliminación de Ámbar de MasterChef Junior

El viernes 13 de noviembre, la Selección Argentina perdió 2-1 en La Bombonera frente a Uruguay y el partido fue lo más visto de Telefe, mientras que la eliminación de Ámbar en MasterChef Junior se quedó con el tercer puesto entre los productos con mayor rating.

En el primer amistoso de la Fecha FIFA de noviembre, La Scaloneta no pudo ganar en el primer partido en la era post Messi y cortó una racha de 30 enceuntros consecutivos sin perder en encuentros preparatorios. Los goles fueron de Leonardo Balerdi en contra, Maximiliano Araujo y Julián Álvarez descontó para Argentina.

Los más vistos de Telefe: el amistoso entre Argentina y Uruguay midió 15.4; el post partido sumó 14.9; la eliminación de MasterChef Junior obtuvo 10.3; la previa del partido marcó 9.6 y Flash de noticias 8.3

Los más vistos de El Trece: Otro día perdido 5.6; Es mi sueño 5.1; Mediodía noticias 4.7; Ahora caigo 4.6; El Zorro 4.5

Los más vistos de América TV: LAM 2.7; América noticias e Intrusos 2.5; Primicias Ya 2.4; DDM 2.3; Sálvese quien pueda 2.2

Los más vistos de El Nueve: Telenueve al mediodía 2.2; Qué mañana! 2.0; Telenueve central 1.9; Bendita 1.6; Bienvenidos a ganar 1.3

Los más vistos de Canal Siete: Canal 7 noticias (Central), Estamos en una, Mediodía bien arriba y Mediodía bien arriba II 0.3; Canal 7 noticias (Mediodía), Canal 7 noticias (Noche), Documentales, Feliz vida, Iluminadas, Se siente Argentina y Televisión Pública Noticias Internacional 0.2; ADN Buena salud, Documentales y Las mañanas con Andino 0.1

Rating: todos los números del viernes 13 de noviembre

El top five

El partido entre Argentina y Uruguay 15.4

El post partido 14.9

La eliminación de MasterChef Junior 10.3

La previa del partido 9.6

Flash de noticias 8.3

Los promedios

Telefe 8.4

El Trece 4.3

América TV 2.3

El Nueve 1.5

Canal Siete 0.3