Luzu y 412 volverán a enfrentarse en un partido de fútbol en lo que será una revancha para el canal de streaming deportivo que perdió en la anterior oportunidad.

Este domingo 15 de noviembre, se llevará a cabo "El Gran Partido del Streaming" que se podrá ver mediante el canal de YouTube de Luzu y por el de Kick de La Cobra.

En las últimas horas, el equipo liderado por Nico Occhiato y dirigido por Martín Garabal confirmó que volverá a defender el título: Santi Talledo, Marcos Giles, Diego Castro, El Purre y Fermín Bo. En esta oportunidad, suman a Lucas Spadafora para reemplazar a El Trinche, que no podrá estar presente por un compromiso laboral.

El equipo de Luzu

Por el lado del otro equipo, tendrán en su formación inicial a Davo Xeneize, La Cobra, Teo D'eía y Agusneta. Benito no puede jugar, por lo que deberán nuevamente buscar un arquero. Todavía no lo confirmaron de manera oficial.

El primer cruce entre Luzu TV y 412 terminó con una victoria de Luzu TV por penales (3-2) tras empatar 6 a 6 en el tiempo reglamentario . El encuentro se disputó el domingo 31 de mayo de 2026 en el predio de Deportivo Riestra y marcó un récord histórico de audiencia para el streaming argentino.

¿Cómo fue "El gran partido del streaming"?

Con grandes invitados como Sebastián Vignolo, Morena Beltrán y Héctor Baldassi, el equipo de Luzu TV, con figuras como Nico Occhiato, Santi Talledo, Marcos Giles y El Trinche, se enfrentaron a 412, el ciclo de Davoo Xeneize, La Cobra, Teo D'Elía, Agusneta y Benito SDR.

El evento fue transmitido en simultáneo por la cuenta de YouTube de Luzu TV y el Kick de Davo. En la primera se tocaron puntos de 675 mil visualizaciones, mientras que desde el canal Xeneize se llegó a más de 334 mil. En total se calculan más de 1 millón de personas conectadas al evento, convirtiéndose así en el stream más visto del año.