¡Avril Lavigne es mamá!: anunció el nacimiento de su primera hija con emotivas fotos

La "princesa del pop punk" Avril Lavigne sorprendió en la red el viernes 13 de noviembre al dar la bienvenida a su primera hija junto a su pareja, a quien mantiene en el anonimato.

A través de una publicación en Instagram, la cantante de “Complicated” anunció: “¡Nuestra mini princesa ha llegado!”, compartió Lavigne, junto a una foto de ella y su misteriosa pareja sosteniendo la mano de su recién nacida.

Avril Lavigne fue mamá por primera vez

También publicó una foto de ella misma sosteniendo al bebé y una tercera foto de tres pares de zapatillas Converse en fila.

La noticia del nacimiento del bebé ha sido una sorpresa, ya que se desconocía que Lavigne tuviera pareja o estuviera embarazada, ya fuera mediante gestación subrogada o de otra forma.

Si bien Lavigne ha mantenido varias relaciones de alto perfil, no reveló la identidad de su actual pareja sentimental.

Avril Lavigne y su hija

La cantante se casó dos veces: con Deryck Whibley, vocalista de Sum 4, de 2006 a 2010, y con Chad Kroeger, de Nickelback, de 2013 a 2015.

En 2022 se comprometió con Mod Sun (cuyo nombre real es Derek Smith). También se la ha relacionado sentimentalmente con Brandon Davis, Wilmer Valderrama, Brody Jenner y Tyga.

Foto de Avril Lavigne para darle la bienvenida a su hija junto a su pareja

Cuando se le preguntó si estaba saliendo con alguien en ese momento, la cantante se encogió de hombros y se negó a responder.

En cuanto a la maternidad, la artista, ocho veces nominada al Grammy, ha dicho en el pasado que estaba deseando formar una familia algún día. “Quiero uno o dos [hijos], pero no ahora mismo”, dijo a los periodistas , según E! News, en 2013. “Más bien, en el futuro. Eventualmente”.