viernes 13 de noviembre del 2026
“¡Nuestra mini princesa ha llegado!” Hoy 14:41

¡Avril Lavigne es mamá!: anunció el nacimiento de su primera hija con emotivas fotos

La cantante de “Complicated” hizo el sorpresivo anuncio junto a una foto de ella y su pareja sosteniendo la mano de su recién nacida.

Avril Lavigne, su hija y su pareja
Avril Lavigne, su hija y su pareja | Instagram

La "princesa del pop punk" Avril Lavigne sorprendió en la red el viernes 13 de noviembre al dar la bienvenida a su primera hija junto a su pareja, a quien mantiene en el anonimato.

A través de una publicación en Instagram, la cantante de “Complicated” anunció: “¡Nuestra mini princesa ha llegado!”, compartió Lavigne, junto a una foto de ella y su misteriosa pareja sosteniendo la mano de su recién nacida.

Avril Lavigne fue mamá por primera vez
Avril Lavigne fue mamá por primera vez

También publicó una foto de ella misma sosteniendo al bebé y una tercera foto de tres pares de zapatillas Converse en fila.

La noticia del nacimiento del bebé ha sido una sorpresa, ya que se desconocía que Lavigne tuviera pareja o estuviera embarazada, ya fuera mediante gestación subrogada o de otra forma.

Si bien Lavigne ha mantenido varias relaciones de alto perfil, no reveló la identidad de su actual pareja sentimental.

Avril Lavigne y su hija
Avril Lavigne y su hija

La cantante se casó dos veces: con Deryck Whibley, vocalista de Sum 4, de 2006 a 2010, y con Chad Kroeger, de Nickelback, de 2013 a 2015.

En 2022 se comprometió con Mod Sun (cuyo nombre real es Derek Smith). También se la ha relacionado sentimentalmente con Brandon Davis, Wilmer Valderrama, Brody Jenner y Tyga.

Foto de Avril Lavigne para darle la bienvenida a su hija junto a su pareja
Foto de Avril Lavigne para darle la bienvenida a su hija junto a su pareja

Cuando se le preguntó si estaba saliendo con alguien en ese momento, la cantante se encogió de hombros y se negó a responder.

En cuanto a la maternidad, la artista, ocho veces nominada al Grammy, ha dicho en el pasado que estaba deseando formar una familia algún día. “Quiero uno o dos [hijos], pero no ahora mismo”, dijo a los periodistas , según E! News, en 2013. “Más bien, en el futuro. Eventualmente”.

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