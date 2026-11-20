La estrella mundial y miembro de BLACKPINK, Jisoo, lanzó el nuevo sencillo "Sun Showers", un tema pop alegre y pegadizo que fue escrito y grabado para "The Angry Birds Movie 3", que se estrena en cines el 23 de diciembre.

El video de la canción, coescrita por Jisoo, presenta personajes animados de la película, junto con Shumon, un personaje inspirado en una bola de polvo que la estrella surcoreana creó y dibujó durante su época de estudiante de secundaria.

“Estoy muy feliz de formar parte de Angry Birds 3: La Película”, declaró Jisoo a The Hollywood Reporter. “Siempre me ha encantado cómo las películas combinan personajes tan coloridos, humor y emoción. Con ‘Sun Showers’, quise capturar la energía alegre y vibrante de la película a través de una canción divertida y optimista que invite a sonreír y bailar. Espero que todos disfruten escuchándola cuando vean la película durante las fiestas”.

Shumon en el video de Sun Showers para The Angry Birds Movie 3

John Cohen, productor de Angry Birds, Gru, mi villano favorito, Garfield, La Era de Hielo y más, expresó emocionado antes del lanzamiento: "No puedo esperar a que ustedes finalmente escuchen la canción que he amado durante tanto tiempo. Enorme agradecimiento a JISOO y @officialBLISSOO por esta increíble colaboración. #SunShowers sale esta noche!".

John Cohen, productor de Angry Birds, encantado con la repercusión de Suh Showers, la canción de Jisoo para la película

La tercera película de Angry Birds cuenta con las voces de Jason Sudeikis, Josh Gad, Emma Myers, Rachel Bloom, Walker Scobell, Danny McBride, Marcello Hernández, Tim Robinson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, MrBeast, Salish Matter, Psalm West, Sam Richardson, James Austin Johnson, Lily James y Keke Palmer. Fue dirigida por John Rice y escrita por Thurop Van Orman.

Video de Sun Showers para The Angry Birds Movie 3

Jisoo está trabajando en su primer álbum en solitario. Recientemente lanzó los sencillos "Addicted" y "Click". La cantante se presentará en Coachella 2027, lo que da una idea de cuándo podría salir el álbum.

BLACKPINK se reunió recientemente para lanzar un nuevo mini álbum, Deadline, y la gira mundial en Estadios Deadline World Tour, totalmente sold out, que concluyó en Hong Kong en julio. Deadline, lanzado en febrero, incluye cinco canciones, entre ellas el sencillo de regreso del grupo, “Jump”.