Paramount Pictures presentó el trailer de "The Angry Birds Movie 3" con un adelanto de la nueva canción “Sun Showers” de la cantante y actriz Jisoo, miembro de BLACKPINK.

La estrella mundial e icono del K-pop ha coescrito la canción original "Sun Showers", junto a Bailey Flores, para la próxima película de animación. Además del trailer, la canción aparecerá en la película. La portada del álbum también incluye al personaje "Shumon", una pequeña criatura esponjosa y adorable, parecida a una bola de polvo que Jisoo dibujó en la escuela secundaria, antes de debutar como ídolo del K-pop.

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La cantante afirma que ver cómo su creación cobraba vida fue "profundamente significativo" para ella. "Estoy muy feliz de formar parte de Angry Birds 3: La Película", declaró la cantante en exclusiva a THR .

"Siempre me ha encantado cómo las películas combinan personajes tan coloridos, humor y emoción. Con 'Sun Showers', quise capturar la energía alegre y vibrante de la película a través de una canción divertida y optimista que invite a sonreír y bailar". Añadió: "Espero de verdad que todos disfruten escuchándola cuando vean la película durante las vacaciones".

La sinopsis dice: "En estas fiestas, un pájaro enojado se enfrentará a su mayor desafío hasta el momento: sobrevivir a la paternidad... ¡mientras salva al mundo!".

The Angry Birds Movie 3 con Shumon, el personaje creado por Jisoo

¿Cuándo se estrena The Angry Birds Movie 3?

Producida por Paramount Pictures, la película animada The Angry Birds Movie 3 se estrenará el 23 de diciembre. El estreno para LATINOAMÉRICA está programado para enero 2027.

Jason Sudeikis, Josh Gad, Emma Myers, Rachel Bloom, Walker Scobell, Danny McBride, Marcello Hernández, Tim Robinson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, MrBeast, Salish Matter, Psalm West, Sam Richardson y James Austin Johnson protagonizarán el programa, al que también se unirán Lily James y Keke Palmer.

Louis Koo, Toru Nakahara, Ben Mattes, Hanna Valkeapää-Nokkala, Crosby Clyse, Chris Pflug, Simon Hedges, Christopher Milburn, Jamey Heath, Paul Kang, Geneva Wasserman y Cathy Boxall son los productores ejecutivos. John Cohen, Dan Chuba, Carla Connor y Namit Malhotra producen la película dirigida por John Rice, con guion de Thurop Van Orman.