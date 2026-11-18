La estrella del pop mundial LISA se convirtió en la primera artista en colaborar creativamente con la Fórmula 1 en una colección de ropa de edición limitada, LISA X F1: Pretty Fast.

"La superestrella global LISA se convierte en la primera artista en colaborar creativamente con la Fórmula 1 en una colección de ropa de edición limitada. Creada con Ceremony of Roses de Sony Music, Pretty Fast presenta una cápsula curada inspirada en la actitud del paddock, que incluye una chaqueta de carreras y un hoodie recortado", reza el anuncio oficial en la página de F1.

La Fórmula 1 anunció la colección Pretty Fast, su primera colaboración liderada creativamente por una artista, Lisa de BLACKPINK

Esta colaboración se creó en asociación con LISA y Ceremony of Roses, una agencia creativa global dedicada a satisfacer las necesidades comerciales de los artistas más importantes de la actualidad. Pretty Fast reinterpreta la Fórmula 1 con una colección cápsula de ropa y accesorios, inspirándose en el lenguaje visual del automovilismo y en el estilo personal de LISA. La colección combina gráficos inspirados en las carreras, influencias del automovilismo clásico, diseños exclusivos y siluetas contemporáneas en una cuidada selección diseñada bajo la dirección creativa de LISA.

Con Lisa, la F1 introduce un nuevo modelo para las colaboraciones de indumentaria de Fórmula 1, brindando a una de las artistas más influyentes del mundo la oportunidad de reinterpretar el deporte a través de su propia perspectiva, "allanando el camino para futuras colecciones con algunos de los nombres más destacados de la música y la cultura", indicaron.

La colección incluye varias piezas clave, como una chaqueta de carreras, una sudadera corta con capucha, una camiseta corta y un bolso tote extragrande, complementados con accesorios de edición limitada y lanzamientos exclusivos de Las Vegas, diseñados para convertirse en objetos de colección al instante.

“Siempre me ha apasionado la Fórmula 1, asistir a las carreras y vivir la experiencia al máximo”, declaró LISA, quien posee varios autos deportivos, en un comunicado de prensa. “Para esta colección exclusiva, quise inspirarme en mi amor por la moda y combinarlo con elementos de la Fórmula 1. Cada prenda fue diseñada para ser divertida, expresiva y prendas que yo misma uso. ¡Estoy deseando que los fans vean la colección!”.

Lisa y Max Verstappen

"LISA, fenómeno musical global, ícono de la moda y una de las figuras culturales más influyentes de su generación, ha forjado una carrera que trasciende categorías. Desde su éxito sin precedentes como integrante del grupo de K-Pop BLACKPINK y su carrera en solitario, hasta su creciente impacto en la moda y el entretenimiento, ha cultivado una de las comunidades de fans más apasionadas del mundo y se ha convertido en una voz fundamental de la cultura contemporánea. Durante décadas, la Fórmula 1 ha influido en la cultura mucho más allá de las pistas. Con Pretty Fast , este deporte se reinventa a través de la visión creativa de LISA, creando una colección diseñada para una generación que transita constantemente entre la moda, el entretenimiento y el deporte".

Lisa

Emily Prazer, directora comercial de la Fórmula 1, dijo: “LISA es la primera artista en asumir el liderazgo creativo de una colección de ropa de Fórmula 1, lo que convierte a Pretty Fast en un hito para nosotros. Es una de las voces culturales más influyentes del mundo, con una increíble capacidad para marcar tendencia en la música, la moda y el entretenimiento. Darle la libertad de reinterpretar la Fórmula 1 desde su propia perspectiva ha dado como resultado algo fresco, auténtico y diferente a todo lo que hemos creado antes.”

La colección se lanza a nivel mundial y estará a la venta a partir del jueves 19 de noviembre. Podrá adquirirse a través del sitio web oficial de LISA, la tienda F1 Store, en el F1 Hub del Gran Premio de Las Vegas y en el Coliseo del Caesars Palace.

LISA también está prevista para asistir al Gran Premio de Las Vegas el sábado 21 de noviembre.