La estrella mundial y miembro de BLACKPINK Jennie rindió homenaje al amor fraternal en su nuevo sencillo "Someone to Hold", tema original para la próxima película animada de Netflix, Steps, junto al productor Justin Tranter.

Los directores Alyce Tzue y John Ripa explicaron que cada canción está ligada a un personaje. "Someone to Hold" representa la hermandad entre Lilith, Cenicienta y Margot, "The Understudy" captura la "rabia contenida" de Lilith, y la canción de Rose Gray pertenece a la villana Priscilla, interpretada por Nikki Glaser.

“Después de todo lo que hemos vivido, los altibajos, los momentos difíciles y también los buenos momentos”, canta Jennie en el sencillo. “Sigues siendo la estrella fugaz que brilla en mi cielo, sigues siendo el único que quiero en cada vida”.

"Someone to Hold" es una canción ligera, una producción neo-disco melódica con cuerdas, un bajo contundente y varias capas de la voz de JENNIE.

Jennie comentó sobre la canción: “¡Estoy muy emocionada de unirme a la familia de Steps, y fue muy divertido crear mi primera canción para una película animada! Me encanta la calidez y la personalidad de los personajes, y estoy muy feliz de haber podido formar parte de su mundo. Espero que disfruten de Steps y de 'Someone to Hold' tanto como yo, ¡y estoy deseando que la escuchen!”.

La sinopsis oficial dice: "Cansada de vivir a la sombra de Cenicienta, Lilith (Ali Wong) roba la varita mágica del Hada Madrina (Bette Midler) y secuestra el Baile Real con su hermana Margot (Stephanie Hsu), rompiendo el cuento de Cenicienta tal como lo conocemos y condenando al reino al tiránico gobierno de Priscilla (Nikki Glaser), una malvada intrigante que llega y se apodera del trono. Ahora, Lilith debe unirse a Cenicienta (Amanda Seyfried) para luchar contra trolls motociclistas, escapar de malvados secuaces y huir del Bosque Gritón en una épica misión para salvar el reino, pero sobre todo, su relación".

Steps es un título emblemático para Netflix, ya que es el primer largometraje producido íntegramente por Netflix Animation Studios.

"Hermanastras" (la banda sonora de la película de Netflix) se estrenará el 20 de noviembre e incluirá una nueva canción "Someone to Hold", de JENNIE, junto con cuatro canciones originales escritas y producidas por Justin Tranter, nominado al Grammy, con voces adicionales de Seyfried, Rose Gray y Emei. Kris Bowers, de Bridgerton.