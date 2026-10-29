La estrella mundial de la música, Jisoo, lanzó "ADDICTED", su nuevo sencillo antes de la presentación de su primer álbum de estudio como solista. Con actuaciones audaces y un rap inesperado, la integrante de BLACKPINK publicó un video totalmente hipnótico, con una estética renovada.

Jisoo lanzó "ADDICTED", el segundo sencillo de adelanto de su primer álbum de larga duración, a través de las todas las plataformas musicales nacionales e internacionales. Esta nueva canción, lanzada después de "CLICK" en septiembre pasado, da continuidad a su trayectoria musical hacia el lanzamiento de su álbum completo.

"ADDICTED" demuestra la expansión del registro expresivo de Jisoo como solista, abarcando música, estética visual e interpretación. ¡Y un rap inesperado!

Jisoo en ADDICTED

"ADDICTED" es una canción que captura la emoción del amor, donde uno se siente irresistiblemente atraído por otro y poco a poco se enamora profundamente. Al añadir una expresión emocional más profunda al tono vocal singularmente encantador de Jisoo, retrata momentos de amor dulces e impresionantes

El encanto único de Jisoo se despliega en el videoclip que acompaña a la canción. Crea una atmósfera misteriosa con un cielo lleno de truenos y relámpagos de fondo, un espacio donde la luz y la oscuridad se entrelazan. En particular, la sensual actuación subacuática, mientras nada, cautiva la atención del espectador.

Los delicados movimientos que siguen el fluir del agua y la intensa mirada transmiten visualmente la profundidad emocional de la canción. Las imágenes cinematográficas se fusionan con la expresividad de Jisoo para crear un encanto que se distingue de su imagen elegante e inocente habitual.

Esta nueva canción también es significativa porque es el segundo trabajo que muestra la dirección que tomará el primer álbum de larga duración de Jisoo.

El primer sencillo previo al lanzamiento, "CLICK", entró en el Top 10 de la lista de las canciones más populares de iTunes en 43 regiones y también figuró en la lista de las canciones más populares de Apple Music en 11 regiones. El videoclip, dirigido por el reconocido director de videoclips Joseph Kahn, también llamó la atención por su ambientación humanoide y su dirección única.

Mientras que "CLICK" se centraba en el inicio y la emoción del amor, "ADDICTED" expresa la intensa atracción que surge a medida que esos sentimientos se profundizan. A través de estas dos canciones, el tema común del amor se explora con diferentes atmósferas y matices musicales, lo que aumenta las expectativas para el álbum completo.

Jisoo tambié entró en la lista principal de sencillos de Billboard en Estados Unidos, "Hot 100", con "EYES CLOSED", una colaboración con la estrella del pop británica ZAYN.