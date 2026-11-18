La estrella mundial del pop LISA, integrante de BLACKPINK, preparó una sorpresa especial para sus fans en la inauguración de su residencia con entradas agotadas, “VIVA LA LISA”, en The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, al presentar por primera vez y en vivo "Leave With Me". Días después, el tema, que pertenece a su documental "Always Lalisa", fue lanzado oficialmente en todas las plataformas musicales.

El video que acompaña al tema incluye imágenes del largometraje dirigido por Sue Kim, que se estrenó en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026 antes de llegar a los cines el mes pasado con un estreno limitado en IMAX.

La canción, compuesta por ella en colaboración con Feli Ferraro, Tyler Spry, Ali Tamposi y Shintaro Yasuda, comienza con una guitarra acústica suavemente rasgueada, mientras LISA canta en voz susurrante: “Ayer/ Da un beso de despedida/ Seca mis lágrimas/ Mantén la cabeza en alto/ Me voy sola/ Mira el reloj/ Sí, es mi momento/ Extiende mis alas y vuela”.

El video muestra momentos de actuaciones en vivo y backstage, recuerdos de infancia, escenas de su vida personal, y tomas con su familia, incluyendo a su madre Chitthip Brüschweiler y su padre, el reconocido chef Marco Brüschweiler, además de sus mascotas. Es uno de los momentos más emocionales y personales del video.

LISA, la primera artista de K-pop en lanzar una residencia en Las Vegas, mezcló nuevas canciones y los clásicos éxitos en solitario con algunos temas inesperados durante el lanzamiento de su residencia, incluyendo los debuts en vivo de "Cut U Off" y "Cobra", así como el estreno mundial de "Leave With Me", momento donde se emocionó y emocionó w todos.

La película ya está disponible en exclusiva en YouTube Premium.