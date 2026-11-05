Cómo será el especial de OLGA por la Marcha de Orgullo, con "La Negra" Vernaci, Martín Rechimuzzi, Evelyn Botto y más

Este viernes, el día previo a la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, OLGA presenta “El Orgullo a la Calle”.

Desde las 14.30 hs. en vivo por YouTube, será un programa especial para celebrar y conmemorar la diversidad. Con Martín Rechimuzzi junto a La Negra Vernaci, Marti Benza, Vicky Garabal, Cami Jara, Valen Rizzuti y Evelyn Botto, será un espacio para escuchar, entender y aprender.

Negra Vernaci

“El Orgullo a la Calle” contará con la visita de Martín Cirio; una apertura musical a cargo de Vera Frod; invitados de Mocha Celis, la asociación que se dedica a promover la igualdad social de las personas travestis, trans y no binarias; ⁠representantes del Archivo de la Memoria Trans, quienes preservan el patrimonio fotográfico y documental de las identidades travestis, trans y no binarias para reivindicar su historia; ⁠y referentes como: Lady Nada, Marico Carmona, Mosquito Sancineto y Donna Teffa.

En un momento en el que es clave seguir dándole lugar a la lucha por los derechos, OLGA prepara “El Orgullo a la Calle” porque nadie debería tener que pedir permiso para ser quien es. Para estar juntos, celebrar, acompañarnos, y demostrar el Orgullo que sentimos por ser como somos.