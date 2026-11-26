Tras las fuertes críticas que recibió "Somos Así" y la contundente reacción de Nicolás Occhiato a las mismas, este jueves 26 de noviembre fue Momi Giardina quién rompió el silencio y defendió su papel como actriz.

¿Qué dijo Momi Giardina sobre las críticas de "Somos Así"?

“En cierta forma es promoción para la serie. Ya sea que hablen bien o mal, no deja de ser una promoción”, comenzó la humorista en diálogo con Sálvese quien Pueda, y sumó: "Quizás algunos comentarios medios agresivos para conmigo de gente que conozco hace muchos años y que también quiero y demás, como Paula Varela, o gente que me conoce hace mucho y dice ‘no, no es actriz, no la conozco’, como ninguneándome y menospreciando mi trabajo”.

“Te duele porque los conozco hace mucho tiempo, pero la realidad es que acá hay un solo protagonista, que es la serie, y que la rompemos, y que la hicimos con mucho amor, esfuerzo y trabajo y le está yendo increíble, y hay gente que no le va a gustar y me parece bárbaro”, cerró Momi Giardina sobre "Somos Así".

¿Qué dijo Nicolás Occhiato sobre las críticas de "Somos Así"?

Todo comenzó cuándo en Intrusos repasaron los comentarios negativos de la prensa sobre la ficción de "Nadie Dice Nada", cuestionando no solo el estreno de la serie sino también la compararon con Friends.

Por su parte, Nicolás Occhiato compartió el fragmento del ciclo y escribió en su cuenta oficial de X: "Coincido en todo, es malísima. La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con LUZU jaja. Gracias por dedicarle tanto tiempo a la promoción de nuestra serie. A los que ya la vieron, los leo acá abajo. ¿Qué les pareció?".