Somos Así, la serie de Nadie Dice Nada, tuvo su avant premiere en una noche donde los protagonistas brillaron en la alfombra roja.

Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal palpitaron el estreno de la ficción con un evento especial en el Teatro Ópera, en pleno corazón de Avenida Corrientes.

Somos Así se estrena el 18 de noviembre en Disney+ y gira en torno a la historia de cinco amigos que se encuentran con los desafíos de crecer y vincularse, sin perder el humor y los códigos.

A lo largo de 8 episodios de 20 minutos cada uno, la serie busca entretener, adaptándose a los nuevos formatos audiovisuales para acaparar la atención del público en un plazo corto de tiempo.

La producción está realizada por Pampa Films, dirigida por Nick Silbert y Lalo Mark, y es una idea original de Santi Talledo y Diego Vago, quienes se desempeñan como guionistas y showrunners, con la colaboración autoral de Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.

Además del elenco principal, hay otras figuras que aparecen en escena. Oscar Martínez y Graciela Stefani, por ejemplo, interpretan a los padres del personaje de Nico Occhiato, y se le suman: Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati. Completan el elenco Pedro Colleta, Cecilia Maresca, Tomás Limansky y Paula Carruega.

Con este proyecto, Luzu demostró, una vez más, el poder de llegada que tiene a todas las generaciones y que luego de seis años con Nadie Dice Nada se reinventa constantemente.

Exitoína estuvo presente en la avant premiere de Somos Así y dialogó con algunos de los protagonistas y talentos que formaron parte de la ficción.

"Con Diego, mi socio, la verdad que la escribimos y fue una locura, fue hermoso. Y aparte hacerla con los chicos y poder estar los cinco interpretando a estos personajes es increíble. Fue muy divertido, nos reímos mucho, tanto escribiéndola nosotros como todos juntos grabándola. Y están todos muy increíbles, lo van a sorprender, todos lo van a sorprender", manifestó Santi Talledo.

Santi Talledo. (Foto: Camila Ferrer Pose)

"Fue muy divertido, la verdad que la pasamos súper bien. Una química muy linda. Fue de las cosas más lindas de este año para mí grabar la serie. La pasamos muy bien. Me gustó más hacer la serie que por ahí otras dinámicas del programa, que ya las tengo más caladas, más conocidas, así que fue muy lindo", aportó Martín Garabal.

Martín Garabal. (Foto: Camila Ferrer Pose)

Graciela Stefani, por su parte, celebró: "No me imaginé nunca esto que está pasando, en su momento cuando surgió la posibilidad, y ahora nada, contenta, muy divertida. Mi personaje tiene humor como toda la serie. Si no pongo humor me embolo y por suerte lo tiene y es bárbaro, muy divertido".

Graciela Stefani. (Foto: Camila Ferrer Pose)

Marixa Balli no quiso adelantar nada sobre su personaje en Somos Así, pero aseguró que fue una hermosa experiencia: "Muy linda la participación. La verdad que me encantó, es un lindo grupo y se notó en la grabación. Lo bueno, lo que pasa con ellos es lo que ocurre en las redes, en el stream. Eso es maravilloso".

Marixa Balli. (Foto: Camila Ferrer Pose)

Famosos, influencers y figuras de Luzu también acompañaron a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal en la presentación de Somos Así, la serie de Nadie Dice Nada.