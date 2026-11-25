A tan solo una semana del estreno de "Somos Así" en Disney+, Nicolás Occhiato decidió compartir un irónico y fuerte descargo en su cuenta oficial de X tras las críticas que recibió la ficción de Nadie Dice Nada.

¿Qué dijo Nicolás Occhiato sobre las críticas de "Somos Así"?

Todo comenzó cuándo en Intrusos repasaron los comentarios negativos de la prensa sobre la ficción de "Nadie Dice Nada", cuestionando no solo el estreno de la serie sino también la compararon con Friends.

El descargo que compartió Nicolás Occhiato.

Por su parte, Nicolás Occhiato compartió el fragmento del ciclo y escribió en su cuenta oficial de X: "Coincido en todo, es malísima. La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con LUZU jaja. Gracias por dedicarle tanto tiempo a la promoción de nuestra serie. A los que ya la vieron, los leo acá abajo. ¿Qué les pareció?".

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre "Somos Así"?

"Empecé a ver la serie de Nico Occhiato. ¡Dios mío!", comenzó filoso el conductor en el ciclo "Ángel Responde" de Bondi Live, y sumó: "¡Noo, por favor! ¿Quién me mandó a entrar ahí?".

"Me enganché y la seguí viendo, me sacrifiqué. Vas viendo, vas viendo y no pasa nada", continuó sin filtros Ángel de Brito y cerró sobre "Somos Así": "Está muy bien hecha y realizada".