Nico Occhiato deschavó su faceta más privada y se animó a hablar nuevamente de su relación con Flor Jazmín Peña después de haber quedado en el foco de las críticas semanas atrás.

En su visita a Otro día perdido (El Trece), el creador de Luzu se refirió a sus declaraciones anteriores que terminaron en conjeturas por parte de la red sobre un posible "fin del amor" con su pareja: "Me sacaron de contexto. Yo dije que ya no estamos en la etapa de enamoramiento, pero que estamos en el mejor momento de la pareja. La llama no está apagada, está más que encendida".

Además, admitió que considera que están en un momento único: "Estamos en una etapa hermosa donde nos sentimos en familia, nos sentimos en paz".

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Frente a esto, Mario Pergolini se animó a consultarle: "¿Te gustaría ser padre? ¿Tenés esa fantasía?".

Por esa razón, sorprendió al contar: "Es algo que últimamente empezamos a charlar. La verdad es que creo que uno nunca se siente preparado para serlo, estamos en un momento de mucho laburo para los dos".

Y, recordó recordando la metodología de su romance: "Por el momento no convivimos, pero así nos llevamos bárbaro".

¿Qué quiso ser Nico Occhiato antes de se conductor?

Durante la entrevista, el conductor no tuvo inconveniente en reconocer cuál fue la mayor frustración de su vida.

El sueño frustrado del dueño de Luzu TV no fue otro que el que tienen muchísimos jóvenes: el de ganarse la vida siendo futbolista. En una amena charla con Mario Pergolini, Nico reveló que en un momento de su vida se planteó seriamente la práctica deportiva profesional.

Sin embargo, el destino le tenía reservado un destacado lugar en otro ámbito, el de los medios. El tema surgió a raíz del partido entre Luzu TV y 412 que se jugó el domingo 15 de noviembre de 2026 en el predio de Deportivo Riestra, que terminó ganando el equipo de Occhiato por 7 a 6.

En ese contexto, el entrevistado contó su acercamiento al fútbol. "No llegué porque no me dio. En un momento empecé a jugar en cancha de 11, llegué a jugar un tiempo en Almirante Brown, que era ahí en Casanova, y ahí no me dio", reconoció de entrada Nico. Y agregó: "Quedé, empecé a ir a entrenar, pero volvía cagado a palos".

También señaló que su familia no lo apoyaba en su idea de vivir del fútbol, sobre todo porque en el colegio le iba mal. "Mi viejo nunca bancó el tema del fútbol, mi viejo decía hace otra cosa, no le divertía, entonces por momentos yo iba al colegio, salía arriba del colectivo, me iba comiendo un sándwich, llegaba a entrenar, volvía mi casa a las 7-8 de la noche, tenía que estudiar al otro día, no estudiaba, me iba mal en el colegio", recordó.

Tras reconocer que el hecho de no ser jugador de fútbol lo vivió como un verdadero fracaso, Occhiato contó que en un momento no le quedó otra opción que resignar su sueño y volvió a destacar el rol de sus padres en todo esto, pero sin ánimo de reproche: "Yo crecí con mis viejos diciéndome que era un irresponsable y un vago, y sí, era verdad, porque tenía que hacer la tarea y no la hacía, y me iba muy mal".