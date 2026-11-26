Tras la irónica respuesta que compartió Nicolás Occhiato en sus redes sociales tras las críticas que recibió "Somos Así", fue Rodrigo Lussich quién apuntó contra el conductor de Luzu TV por su actitud.

¿Qué dijo Rodrigo Lussich sobre Nicolás Occhiato?

."No soy una persona especializada en cuestiones de diagnóstico, pero es lo que un psicólogo llamaría un pasivo-agresivo", comenzó el conductor al aire de Intrusos, y sumó: "Es una persona que cree que no dice nada, pero te la manda. Ese tipo de personas son para tenerles, por lo pronto, cuidado".

"Así se manejó con Florencia Peña, salvando las distancias. Viene dando varias muestras", cerró filoso Rodrigo Lussich. Por su parte, Nicolás Occhiato aclaró que su publicación "no fue irónica, fue un agradecimiento real".

¿Qué dijo Nicolás Occhiato sobre las críticas de "Somos Así"?

Todo comenzó cuándo en Intrusos repasaron los comentarios negativos de la prensa sobre la ficción de "Nadie Dice Nada", cuestionando no solo el estreno de la serie sino también la compararon con Friends.

Por su parte, Nicolás Occhiato compartió el fragmento del ciclo y escribió en su cuenta oficial de X: "Coincido en todo, es malísima. La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con LUZU jaja. Gracias por dedicarle tanto tiempo a la promoción de nuestra serie. A los que ya la vieron, los leo acá abajo. ¿Qué les pareció?".