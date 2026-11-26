Ángel de Brito se sumó a las críticas de la serie Somos Así, la ficción que lanzaron los miembros de Nadie Dice Nada, pese a que Nico Occhiato ya salió a defenderse.

En su programa Ángel responde (Bondi Live), reveló que había comenzado a ver los capítulos: "Empecé a ver la serie de Nico Occhiato. ¡Dios mío!"

"No me atrevo a decirte nada", opinó La Barby frente a su comentario. Entonces, le consultó: "¿Buena?", frente a lo que el conductor gritó con énfasis: "No".

"¿Quién me mandó a entrar ahí? Me enganché y la seguí viendo. Me sacrifiqué", aseguró que la vio entera. Entonces, compararon: "Es como la película de Pampita, la empecé a ver y no la pude dejar de ver".

Además, hizo una fuerte crítica al guion: "No pasa nada. Vas viendo, vas viendo y no pasa nada". Por su parte, Romina Scalora comentó: "Yo no la vi toda, la abandoné por suerte, pero la empecé a mirar porque vi mucha gente que decía que era una sorpresa y que estaba muy bien".

Finalmente, hizo una salvedad y destacó la labor de producción: "Ya lo creo. Está muy bien hecha, muy bien realizada".

La irónica reacción de Nicolás Occhiato a las críticas que recibió su serie

Todo comenzó cuándo en Intrusos repasaron los comentarios negativos de la prensa sobre la ficción de "Nadie Dice Nada", cuestionando no solo el estreno de la serie sino también la compararon con Friends.

Por su parte, Nicolás Occhiato compartió el fragmento del ciclo y escribió en su cuenta oficial de X: "Coincido en todo, es malísima. La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con LUZU jaja. Gracias por dedicarle tanto tiempo a la promoción de nuestra serie. A los que ya la vieron, los leo acá abajo. ¿Qué les pareció?".