Marina Calabró aseguró que Andy Kusnetzoff recibió una denuncia penal por presunta estafa

Este miércoles 4 de noviembre, y tras el escándalo que tuvo en su programa "PH, Podemos Hablar", Marina Calabró aseguró que Andy Kusnetzoff recibió una denuncia penal por un documental que estaba llevando a cabo con Hernán Casciari.

¿Qué se sabe sobre la denuncia que habría recibido Andy Kusnetzoff?

“Se le exige a Andy que dé explicaciones en la Justicia”, reveló la conductora en su ciclo Primicias YA y al leer el documento reveló que se lo acusa de no cumplir con el plazo previsto de estreno, ya que se espera que se publicará en la época del mundial 2026.

“Habla de un método poco transparente de recaudación, de presunta estafa y administración fraudulenta”, continuó Marina Calabró sobre Andy Kusnetzoff y cerró: “Esto difiere de la propuesta inicial que tenía proyección internacional”.

¿Qué dijo Juana Viale sobre Andy Kusnetzoff y la prensa?

“Comportate, por favor, que esto es un programa serio”, comenzó la conductora en "La noche de Mirtha", y sumó picante: “Igual, parece que hay que pelearse para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto…”.

Sin querer profundizar en el tema, Juana Viale cerró sobre Andy Kusnetzoff: “Nosotros somos puro amor”. Por su parte, Yanina Latorre le respondió en sus redes sociales y escribió: “Avísenle que para que te levanten es con temas y personajes interesantes”.