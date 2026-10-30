Marina Calabró estalló de furia contra Grego Rossello por ser uno de los organizadores de los Premios Ídolo 2026, a los que criticó por sus nominaciones y ganadores.

Después de que la ceremonia se llevara a cabo el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, la periodista aprovechó su programa radial en El Observador para destrozar al conductor de Ferné con Grego: "No le importa a nadie el Premio Ídolo. Decí la verdad. Es un premio que organiza Grego Rossello para premiar a los amigos y para conducir algo, digamos, y para nominarse como mejor podcast siendo que no hace un podcast, hace un ciclo de entrevistas. Eso no es un podcast".

"Si te vas a poner en una terna, ponete en una terna de entrevistas, papi, porque no hacés un podcast", continuó indignada con la terna en la que participa su ciclo.

"Él arma el premio para premiarse a sí mismo y para conducirlo. Moria hizo justicia y lo ninguneó", lanzó en referencia a la propuesta que le hizo el participante de MasterChef Celebrity a La One de presentar una de las categorías y que rechazó.

Incluso, destacó la entrega de premios que organiza APTRA: "Se premian entre ellos, los del streaming. Me parece bien, es divino. Aguante el Martín Fierro, Grego Rossello. Todas mal tus nominaciones".

"Y hablo porque estoy caliente. El podcast más escuchado de la Argentina, Barbano en Hechos Reales. Escuchálo, ¿eh? Caradura de Grego Rossello, y después charlamos. Te nominás a vos mismo. Tenés que volver a nacer para hacer algo de la calidad de lo que hace Rolando", culminó mencionando el formato que hace su pareja y que no estuvo nominado.

La crítica de Marina Calabró a los Martín Fierro de Radio

María O'Donnell se llevó el Martín Fierro de Radio de Oro en la ceremonia que se realizó el pasado miércoles 21 de octubre y Marina Calabró se mostró crítica con la decisión de APTRA de entregárselo.

En medio de su programa radial de El Observador, la periodista analizó la entrega de premios y aseguró que su decisión sobre quién se llevaba el máximo galardón habría sido otra.

Entonces, explicó que "parece que O'Donnell responde mejor al espíritu de los tiempos, es como un pensamiento más coreocentrista, más progre, más cool, más woke". Y, la comparó con Eduardo Feinmann: "Él divide votos porque tiene fanáticos adesores y tiene detractores acérrimos".

"Si yo tuviera que analizar objetivamente las trayectorias periodísticas, pero me olvido de los contenidos sin decir quien me gusta más, me parece que un programa está más logrado en materia de producción. No digo que María no se lo haya merecido, se lo merece pero me parece que era Feinmann y después María, no María y el año que viene Feinmann. Yo hubiera votado a Feinmann, María está bien", argumentó sobre la razón por la que el ganador, para ella, tendría que haber sido su colega.

Incluso, quiso hacer una salvedad: "Y ustedes saben que me llevo pésimo con Feinmann. Me odia, me detesta con todo su corazón. No es ni siquiera por amistad lo que estoy diciendo, uno trata de tener cierta objetividad".