Pedro Alfonso celebra 15 años en Carlos Paz con la obra "Manos Arriba", junto a Paula Chaves y un elenco de lujo

Pedro Alfonso celebra 15 años en Villa Carlos Paz, Córdoba con la obra Manos Arriba y se conocieron los detalles.

Desde el 25 de diciembre, Pedro regresa al Teatro del Lago para seguir celebrando su historia con Villa Carlos Paz y de la mano de Paula Chaves, con quien comenzó todo.

Desde su debut teatral en 2011 con Despedida de soltero junto a Paula Chaves, el actor convirtió cada temporada en una oportunidad para reencontrarse con el público y hacer reír.

Al aire de Intrusos (América TV), la pareja adelantó agunos detalles de cómo serán sus próximos meses de temporada en familia.

Allí revelaron que el resto del elenco lo integrarán Marcela Kloosterboer, Pachu Peña, Rodrigo Noya y Camila de los Santos.

"Yo lo vivo con mucha incertidubre y adrenalina, los nervios no se van. Cuando está terminando la temporada de verano ya estamos pensando en lo que viene y en seguir conquistando a la gente con una temática nueva", comentó Pedro.

"Poder disfrutar en familia es lindo, nuestros hijos aman ir al teatro. Si fuese por ellos, viven ahí. Este año los vamos a hacer participar un poco antes de la función", sumó.

A lo largo de estos años, Pedro Alfonso protagonizó grandes éxitos de la comedia como Despedida de soltero, Abracadabra, Una noche en el hotel, Un plan perfecto, Misterio en la cabaña, Un viaje en el tiempo y Cortocircuito, compartiendo escenario con figuras como Soledad Silveyra, Georgina Barbarossa, Lizy Tagliani, Marcelo Polino, Carolina Papaleo, Gladys Florimonte, Fredy Villarreal, Romina Gaetani, Yayo Guridi, entre muchos otros artistas.

Pedro llegó a Carlos Paz con Paula Chaves, cuando su historia de amor también comenzaba a conquistar al público. Con los años, mientras sus comedias se convertían en una cita esperada de cada verano, la familia fue creciendo con la llegada de Olivia, Baltazar y Filipa.

Así, Carlos Paz dejó de ser solamente el lugar de sus grandes éxitos teatrales para convertirse también en parte de su historia familiar. 15 temporadas después, volver significa mucho más que estrenar una nueva comedia: es celebrar una historia compartida y agradecerle a una ciudad que lo recibió desde el primer día y que sigue siendo parte fundamental de su vida.