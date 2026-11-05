Guido Süller sorprendió al revelar en un video en sus redes que se colocó un pellet hormonal de testosterona, al que llamó “chip sexual”.

Mientras se encontraba en el médico, blanqueó a sus seguidores que sentía que a sus 65 años no podía seguirle el ritmo a su pareja de 22: “Amigos, llegó el día. Me lo van a poner. Todo, todo, todo. ¿De qué estoy hablando? Del chip sexual”.

“Chicos, necesito chip sexual. Ya a esta altura, ya no me da. No puedo seguir el ritmo de ciertas personas que quieren más, más, más, más. Yo no puedo”, comenzó relatando entre risas.

La profesional explicó: “Es un pellet hormonal de testosterona que lo que va a hacer es mejorar tu deseo sexual, tu libido”.

Por eso, la figura aprovechó para hacer hincapié en la importancia de estar acompañados por un médico: “Lo tenés que hacer con un médico, ella es médica, y te tenés que hacer análisis de sangre antes”.

Guido Süller se casó en Brasil con su pareja, Hernán Sanabria

Guido Süller se casó en Brasil con su pareja, Hernán Sanabria, y se conocieron las imágenes del especial momento.

Pese a que el mediático le había cerrado las puertas al amor, desde 2024 vive un intenso romance con el joven oriundo de Jujuy. Aunque es 42 años menor que él, ambos se aman y transitan la vida con complicidad y respeto.

En los últimos días, Guido Süller viajó junto a su novio a Buzios, donde un juez de paz ofició su unión en un resort rodeado de naturaleza.

"¿Es de libre y espontánea voluntad que recibís a Hernán como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo por toda tu vida? ¿Aceptas?", preguntó.

Luego de hacerle la misma pregunta al joven y de que ambos aceptaran, el juez los declaró casados.

"Ya había cerrado la persiana del amor, después de muchos golpes, y creía que no iba a aparecer nadie más en mi vida. Ya me había decidido a vivir en soledad, cuando de repente aparecés vos en mi vida. Sabés muy bien que me negué tantas veces y has insistido tanto. Y estaba incrédulo, digo: '¿Me dirá la verdad, me querrá en serio, es un chico bueno, es sano, es todo lo que yo pretendía?'. ¿Y sabés qué? Lo sos", expresó emocionado el hermano de Silvia Süller.

"Yo te mostré mis miserias. Soy rencoroso, soy malhumorado, tengo un montón de defectos. Y yo te pregunté: '¿Me querés, me vas a querer igual?'. Y vos me dijiste que sí. Digo: 'Pero vos estás en Jujuy y yo estoy en Buenos Aires'. Y te tomaste el micro y te viniste de Jujuy a Buenos Aires. Y ahí empezó tu muestra de amor hacia mí. Y creo que ahora, con esta ceremonia, sellamos nuestra relación en la salud y en la enfermedad. ¿Me vas a cuidar?", continuó Guido.