Nancy Duré se metió de lleno en el escándalo de APTRA: "No entendemos la intención de Marcelo Polino"

Tras el escandaloso cruce que protagonizaron Marcelo Polino y Luis Ventura por APTRA, Nancy Duré estuvo en LAM y no dudó en opinar sin filtro lo que sucede en la entidad de la cuál es parte.

¿Qué dijo Nancy Durá sobre el escándalo de APTRA?

"Lo que hubo fue una resolución que piden ajustar un montón de aspectos técnicos, la comunicación tiene que ser por las vías oficiales de APTRA", comenzó la periodista en el ciclo de América TV, y sumó: "Ahora vamos a tener que manejarnos por correo, porque así se exige. Es lo que quería Marcelo Polino, que los balances estuvieran antes de las asambleas".

"Marcelo Polino nunca fue a las asambleas, si hubiera ido se hubiera enterado que ahí tenemos la fotocopia y la analizamos", comentó picante Nancy Duré y agregó: "No hay nada grave, miedo para nada, es una situación incómoda, a ninguno nos gusta que quede empañada la imagen de la entidad y lo que no terminamos de entender es la intención de Marcelo".

"De repente un día se encuentra con que quiere que todo los tecnicismos estén correctos, es llamativo y él no lo termina de explicar", continuó la profesional sobre Marcelo Polino y cerró: "Esto sirve para los medios y para los que se regodean intentando dañar la entidad de APTRA, que viene laburando un montón. Era innecesario todo lo que hizo Polino".

¿Qué va a pasar en APTRA?

"Atención a las próximas horas porque esto se va a llevar a cabo: La Inspección General de Justicia, o sea la IGJ, va a intervenir APTRA", anunció sin mucha vuelta Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Según el periodista, la información dada en exclusiva fue cotejada con varias fuentes: "Es algo que lo puedo confirmar, hablé con varias fuentes en las últimas horas, en los últimos días".

Esta decisión de la justicia se da luego de que Marcelo Polino le pidiera públicamente a las autoridades de APTRA un balance, algo que la asociación nunca le presentó.

Etchegoyen agregó al respecto: "Después de lo que pasó con Marcelo, la IGJ toma la decisión de intervenir APTRA. Entiendo que será en las próximas horas. Luis Ventura habló del tema y confirmó la información. Esta sería la primera vez que la IGJ intervenga en APTRA que, según el periodista, no se llevará a cabo de la noche a la mañana".

"Evidentemente la IGJ entiende que Marcelo Polino tiene razón y van a mandar a un veedor de la IGJ justamente a ver balance, a ver las finanzas", amplió.

Esta decisión implicaría que la asociación debería convocar una asamblea en los próximos días para analizar el tema y relevar la documentación a presentar.