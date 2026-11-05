Iliana Calabró le dedicó un especial posteo a su padre Juan Carlos Calabró, quien se fue de este mundo un 5 de noviembre pero del año 2013.

Este día ha marcado con angustia a su esposa Coca y sus hijas, por lo que la conductora decidió expresar lo que siente durante una carta abierta: "Hoy ya van 13 años… No de ausencia, sino de otra forma de presencia. Y aunque estés en otro plano, te quedaste en el mío y me acompañas…"

La foto con la que acompañó estas palabras fueron de una vez que el humorista sorprendió a su hija con un ramo de flores después de una actuación.

Iliana Calabró con su padre Juan Carlos Calabró

También, escribió: "En cada vez que el alma se me quiebra… ahí estas vos, apareces y sin decir nada me sostenes. En cada abrazo que no veo pero siento. En cada logro celebrando juntos".

"Gracias por tanto AMOR, papá. Gracias por seguir acá", concluyó demostrando que el cariño queda intacto.

¿Cuándo murió Juan Carlos Calabró?

Juan Carlos Calabró murió el 5 de noviembre de 2013, a los 79 años, por lo que que se cumplen justo 13 años de su fallecimiento.

Murió en el Hospital Británico, a las 7:30 de la mañana. Llevaba varios días internado por un problema en la médula que no le permitía producir glóbulos rojos.