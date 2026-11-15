Jorge Rial volvió a apuntar contra Mariana Fabbiani: "Hace más lento su inevitable ocaso"

Este sábado 14 de noviembre, Mariana Fabbiani sorprendió al participar del show de Martín Cirio en el estadio de Huracán como presentadora. Al ver esto, fue Jorge Rial quien apuntó contra ella desde sus redes sociales.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre Mariana Fabbiani?

El periodista, que ya había dicho que América TV no quería a la conductora en el canal por su bajo rating, compartió en su cuenta de X uno de los momentos del detrás de escena del show de Martín Cirio y no dudó en apuntar contra su colega.

“Esto se llama tratar de lavar la imagen”, comenzó Jorge Rial sobre Mariani Fabbiani y cerró sin filtros: “Otra que se acerca a los streamers para hacer más lento su inevitable ocaso”.

El tweet de Jorge Rial.

¿Cómo están las negociaciones con los periodistas de América TV y El Nueve?

Después del anuncio que se dio a conocer el 28 de noviembre, comenzaron a correr varios rumores sobre el futuro de Ángel de Brito, Yanina Latorre y otras figuras de América TV que podrían pasar a El Nueve.

Según el periodista Lucca Melpi en el programa "No Somos Abasto" del streaming Somos Lovest, adelantó: "Ángel de Brito y Yanina Latorre, van a recibir la propuesta de América TV para quedarse en el canal a hacer un nuevo programa de espectáculos, y además, tener su propio reality en Telefe".

Respecto al futuro de De Brito, reveló: "Hoy en día, casi confirmado el pase de Ángel en El Nueve". Luego, se refirió a Latorre: "Yanina es la gran incógnita. Hoy está más cerca de América y Telefe".

Además, mencionó a los periodistas que serían tentados para continuar en América TV: "Tentó a Pilar Smith, Laura Ubfal, Karina Iavícoli y Pepe Ochoa para quedarse en el canal".

Sobre Bendita en El Nueve, no pudo confirmar a la conductora del programa y remarcó: "Bendita pasaría a las 21:30. Peligra la continuidad de Edith (Hermida)".

Luego, dio el nombre de una sorpresa que podría regresar a El Nueve y destacó: "Para las 22:45, Canal 9 está buscando a Marcelo Tinelli",

Por otra parte, sumó: "Mariana Fabbiani tiene confirmado su pase a Canal 9 con DDM a las 14:30 hs".

En reemplazo de DDM, en el horario de las 15 hs, el panelista reveló que "podría ocupar su lugar Mauro Szeta, el periodista especializado en policiales". También expresó que "Beto Casella se queda en América TV con BTV".

Finalmente, aseguraron que "con la llegada de Mandarina, El Nueve romperá su relación con Kuarzo y la misma productora podría sumar algunos productos de América TV".