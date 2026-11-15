Juan Otero sufrió un grave accidente: se mostró con la pierna enyesada y en silla de ruedas, y explicó qué le pasó

Juan Otero sufrió un grave accidente y apareció en la red con la pierna enyesada y en silla de ruedas.

¿Qué le pasó a Juan Otero?

El hijo de Florencia Peña compartió un video desde el hospital y luego explicó qué le pasó.

"Hola, amigos. Bueno, voy a hacer un video porque mucha gente me está preguntando qué me pasó y les quiero contar por qué estoy así", expresó Juan Otero mientras mostraba su pierna lesionada.

"Estaba jugando al fútbol. Me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula. La rodilla se me fue a la mier...", contó.

"Pegué un grito de la conch... de la lora, me tiré al piso y la rodilla volvió a su lugar, se volvió a acomodar", añadió.

"Fue una luxación, me dieron tres semanas con el inmovilizador de rodilla, no me puedo mover. Yo prefiero silla de ruedas, pero las muletas son un poco más tranquilas para la ciudad", concluyó el joven.

Luego, Juan Otero intentó descomprimir la situación y se grabó frente al espejo de pie, con las muletas, y bailando.