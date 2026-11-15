El explosivo descargo de Amalia Granata por su comentario tras la visita del Papa León XIV: "Vi a muchos hipócritas emocionados"

Amalia Granata lanzó un polémico comentario sobre la religión tras la visita del Papa León XIV y, pese a que la destrozaron en la red, redobló la apuesta con otro explosivo mensaje.

Luego del revuelo por opinar sobre el furor que significaron los cánticos de "Alma Misionera" tras la visita del Papa a la Argentina, la diputada compartió un descargo y reafirmó su postura.

"Paso a explicar mi posteo porque no sé si son muy boludos o si se llevaron comprensión de texto a marzo", comenzó.

"Cuando hablo de la canción Alma Misionera (que parece que algunos descubrieron recién ahora, después de 45 años), me refiero a quienes en su recalcada vida jamás pisaron una iglesia, no son católicos ni nada por el estilo, pero de repente aman a la Iglesia y al Papa", sentenció.

"Vi a muchos hipócritas emocionados, los mismos que marchaban orgullosos a favor del aborto y de la separación entre la Iglesia y el Estado. ¡Ni hablar de quienes denostaron la figura papal durante años (y de aquellos que hasta defecaban en la puerta de una Iglesia)", continuó indignada.

"Aun así, chicos, ¡bienvenidos TODOS al Reino del Señor! Nunca es tarde para amar a Dios y aprender a respetar a la Iglesia como institución", agregó.

"PD: Si les gustó tanto Alma Misionera, les recomiendo que escuchen también Pescador de hombres. Así se van aclimatando. Los veo mañana domingo en misa", cerró picante Amalia Granata.

¿Qué dijo Amalia Granata sobre la religión?

Amalia Granata se vio envuelta en un nuevo escándalo luego de que lanzara un polémico comentario sobre la religión tras la visita del Papa León XIV.

Mediante su cuenta de X (ex Twitter), la diputada se refirió a una de las canciones que más se ha cantado desde su llegada: "Me mata que los 'new Catholics' hayan descubierto Alma misionera. ¡Una canción que tiene 45 años! Chicos, si tomaron la Comunión, mínimo tenían que conocerla. No ahora que vino León y se perciben todos católicos. Los que somos personas de fe la cantamos en misa desde hace años. ¡Coherencia, por favor!"

Inmediatamente, los comentarios en la red estallaron y la repudiaron completamente, incluso, juzgaron que haya querido "adueñarse" de la canción: "El concepto de gatekeepear Alma Misionera". Además, de que criticaron que no permita que nuevas personas se acerquen a la fe: "Los que somos personas de fe le damos a la bienvenida con mucha alegría a los “new catholics”. Y ojalá cada día sean más. Y si una canción y la visita del Papa logran que se acerquen a la Iglesia, se celebra".

Llegó tan lejos esta situación que hasta la esposa de Cesc Fábregas, Daniella Semaan, el director técnico del Como, opinó al respecto: "Pero la fe no es una competencia sobre quién creyó primero o quién conoce más canciones religiosas. Alguien que descubre a Cristo hoy merece la misma bienvenida que quien lo sigue desde hace décadas. El cristianismo nos enseña a recibir a las personas en la fe, no a ridiculizarlas por haber llegado más tarde".

"No es requisito conocer canciones litúrgicas para ser católico, no es norma canónica para cumplir con la fe. Se puede ser catolico sin ir a la Iglesia. Hay católicos no practicantes tambien. Muchos, como yo, conocemos todo porque fuimos a colegios católicos. De nada", aclaró una usuaria.

Hasta llegaron a acusarla de "está defraudando al papa León XIV, ya que la misión de su viaje es acercar a la gente, católicos y no católicos, a la Iglesia, hacernos saber que hay lugar para todos, que Dios nos está esperando.

Y sobre todo a los católicos: ¡VAYAN Y ANUNCIEN!".