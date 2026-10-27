Jorge Rial propuso una figura que podría reemplazar a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos

Este martes 27 de octubre, Jorge Rial estuvo en PuroShow y sorprendió al elegir a Viviana Canosa como un posible reemplazo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos. Recordemos que el periodista estuvo al frente del ciclo de América TV por casi 20 años.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre el posible reemplazo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares?

"Hay varios que podrían ir. Viviana Canosa es una buena... no sé si puede entrar al canal porque tiene muchos quilombos pero yo la llamaría, ojo", comenzó el conductor sorprendiendo al equipo del ciclo de ElTrece, y cuándo le preguntaron por Luis Ventura respondió: "No. Ya está. Creo, sin desmerecerlo, que es un buen acompañante. Con Marina Calabró lo hace muy bien".

Por último, Jorge Rial también mencionó a Flor de la V como un posible reemplazo: "Creo que ahora ella lo hace muy bien. Quizás en su momento no estaba lista para Intrusos pero ahora creo que sí".

¿Qué dijo Paula Varela sobre el futuro de Intrusos?

Paula Varela dio su punto de vista en PuroShow: "Me parece que es un poco lo que venían diciendo ellos, eso es lo que sabemos hasta ahora nosotros. Nos comunicaron a todo el equipo pero igual ellos son de hablar un montón, hablamos en todos los cortes, el equipo está muy bien y funcionamos como personas, más allá de lo profesional. Se viene hablando mucho y no nos sorprende tanto".

Además, supuso que se trataba de un deseo de ellos de volver a hacer cosas por separado: "Arrancaron como dupla por una cuestión circunstancial. Funcionaron muy bien y la gente los quería ver juntos, pero sienten que cada uno debe seguir su camino".

"Siento que van a ir a lo seguro porque el producto funciona. Es un 50 y un 50, la decisión final la tiene el canal", concluyó sin certezas.