Martín Cirio hizo una fuerte declaración en el estadio de Huracán: ¿Será diputado nacional?

Este sábado 14 de noviembre, Martín Cirio realizó su gran show en el estadio de Huracán con varios invitados de lujo. Sin embargo, uno de los momentos más virales fue cuándo declaró que quería ser diputado.

¿Qué dijo Martín Cirio sobre su supuesta candidatura a diputado?

“Me voy a postular como diputado”, afirmó ante los presentes el streamer, y sumó: “Ustedes me habrán visto últimamente que estoy más comprometido en algunas causas sociales, estoy yendo a marchas, me estoy informando, estoy leyendo más”.

“Espero que ustedes me banquen en esta, que ya sé que es raro, pero bueno. Siento que va por ahí ahora mi camino”, cerró Martín Cirio desde el estadio de Huracán para la sorpresa de todos.

Sin embargo, tras la fuerte repercusión que causó en las redes, el joven decidió aparecer en las redes sociales para dejar en claro que no era verdad, y escribió: "Era bait".

La historia que compartió Martín Cirio tras su show.

¿Cómo fue el polémico comentario de Martín Cirio en medio del debut de Popstars?

En diálogo con Primicias Ya, el influencer recordó su paso por el casting hace más de dos décadas y se mostró entusiasmado por el regreso del reality a 25 años del estreno.

Sin embargo, la polémica se generó cuando contó que interactuó con las participantes durante el casting, pero dio a conocer que hubo una situación particular que nadie sabía. "Hay una chorra", lanzó sin filtro, dejando la incertidumbre sobre a quién hacía referencia.

Luego, habló sobre los sentimientos de las concursantes y expresó: "Hay mucha emoción, chicas que no quedan, re triste. Hay de todo, también nos cagamos de risa".

También le consultaron sobre su entrevista con Lali Espósito en su canal de YouTube en medio de la pelea con Marcelo Polino y él valoró el gesto y la buena predisposición de la actriz. “Muy piola ella, muy entregada a la nota. Le pregunté si había algún tema del que no quería hablar y me dijo que no. Contestó todo”, remarcó.