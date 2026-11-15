El periodista Luis Piñeyro se sometió a una cirugía robótica tras una complicación de salud: "Feliz de volver a casa"

Luis Piñeyro se sometió a una cirugía robótica tras una complicación de salud y contó cómo se encuentra.

El periodista publicó en su cuenta de Instagram una foto desde el hospital y reveló que fue operado de diverticulitis.

"¡Me operó un robot!", escribió el comunicador en la red. "Si, así como lo estás leyendo. Después de varios días con un fuerte dolor abdominal y fiebre que se repitió durante semanas, producto de una diverticulitis, me toco pasar por quirófano donde me realizaron una cirugía robótica comandada por el gran Doctor Cingolani", detalló.

"Una genialidad tecnológica que me permitió tener un post operatorio más breve y menos doloroso", celebró.

Luego, el periodista destacó el trabajo de los médicos y enfermeros que lo atendieron: "Hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Están en cada detalle para que los pacientes podamos transitar esos momentos difíciles bien custodiados y contenidos por profesionales de primer nivel".

"Después de varios días complicados, recibir el alta médica y volver al ruedo fue una gran alegría. Ahora sí, puedo decir feliz de volver a casa", concluyó Luis Piñeyro.

¿Qué son los divertículos?

Los divertículos son pequeñas bolsas o sacos que se forman en la pared del intestino, especialmente en el colon (intestino grueso). Son más comunes en personas mayores de 40 años y, en muchos casos, no causan síntomas ni problemas de salud. Esta condición se llama diverticulosis.