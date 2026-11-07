Boca campeón de Liga 2026: así festejaron Pampita y su hijo Beltrán Vicuña en La Bombonera

Este sábado 7 de noviembre de 2026, Boca Juniors se consagró Campeón de Liga 2026 (título de la Tabla Anual) al vencer 1-0 a Defensa y Justicia en la decimosexta y última fecha del torneo Clausura en La Bombonera, con un gol agónico de Enner Valencia.

Leandro Paredes levanta el trofeo del campeonato anual junto a sus compañeros de equipo tras ganar el torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional Argentina, en el partido de fútbol disputado entre el Boca Juniors y Defensa y Justicia en el estadio La Bombonera de Buenos Aires el 7 de noviembre de 2026. Crédito: Alejandro PAGNI / AFP

Como Xeneizes de ley, Carolina Pampita Ardohain y su hijo Beltrán Vicuña celebraron entre los hinchas en La Bombonera. La modelo y conductora compartió postales del festejo, entre abrazos y lágrimas de felicidad por el título conseguido.

El 1 de noviembre de 2026, Pampita y Beltrán también estuvieron en La Bombonera y celebraron el 1-0 de Boca sobre River (con gol de Lautaro Di Lollo). Esta victoria colocó a Boca como líder de la Tabla Anual con 60 puntos.

El sábado, el delantero ecuatoriano Enner Valencia (90+5') anotó en tiempo de descuento el gol para la victoria de Boca en La Bombonera, donde el Xeneize volvió a celebrar después de su última conquista, la Supercopa Argentina de 2023.

Al conquistar este título, que premia al equipo con más puntos en las fases regulares del Apertura y Clausura, el popular club Azul y Oro se mantiene en carrera para empotrar en sus vitrinas cinco trofeos en lo que resta de año. Además de la Tabla Anual, puede aspirar al Clausura, la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones y la Copa Sudamericana.

Con el tanto de Valencia, fichado en agosto, le arrebató de las manos la corona a Rosario Central, que venció por 2-0 al descendido Estudiantes de Río Cuarto y quedó apenas un punto por debajo de los Xeneizes.

Boca y Central, además, garantizaron su presencia en la Copa Libertadores 2027.

"Esto es maravilloso, es de los mejores goles de mi carrera. Hay que mirar esta fiesta. Sabía que venía al mejor club de Latinoamérica, sabía que tenía que prepararme para mucho más, para vivir estos momentos maravillosos. Este es el primer paso de muchas finales que tenemos", dijo Valencia.

La Tabla Anual es el 75º título de Boca en su historia, el primero con Juan Román Riquelme como presidente. También se trata del 36º título de liga para el club azul y oro, el primero desde la obtención de la Liga Profesional 2022.

"Uno no se da cuenta de que a veces vive su propio sueño, soñé toda mi vida con esto. Cuando volví, era lo que quería. Nos tocó sufrir, trabajamos mucho, pero estamos felices. El Vasco (Arruabarrena, el DT) nos dio experiencia, ganó todo con el club, ojalá podamos seguir por este camino", destacó el capitán Leandro Paredes.