Sabrina Rojas reveló el difícil momento de salud que atravesó su hijo Fausto: "Estuvo tres días internado"

Sabrina Rojas reveló que su hijo Fausto atravesó un mal momento de salud y, tras el susto, dio detalles de lo ocurrido.

La conductora de Pasó en América (América TV) dio la noticia mediante sus redes sociales y llevó tranquilidad.

Sabrina Rojas contó que Fausto, su hijo junto a Luciano Castro, estuvo tres días internado por asma.

"Me preguntan mucho porque no estuve en mi programa", comenzó la comunicadora junto a una imágen donde se la ve recostada al lado de una cama de hospital.

"Fausto estuvo tres días internado (por asma), por supuesto no me moví de su lado, pero hoy le dieron el alta y ya todo volvió a la normalidad", informó Sabrina, descartando complicaciones en el estado de salud de su niño.

¿Cómo es la relación actual de Sabrina Rojas y Luciano Castro?

Sabrina Rojas dio una nota para Infama (América TV) y sorprendió al confesar que su relación con Luciano Castro, tras su separación, se encuentra mejor que nunca.

"Estoy en un momento hermoso con Luciano", aseguró la conductora y sumó: "Es hermoso como papás de nuestros hijos, con Luciano tenemos idas y vueltas".

"Hay veces que coincidimos y otras que no, pero podemos resolver en una charla o no nos aguantamos y no nos podemos ni escuchar. En este momento, podemos pasar algún que otro día en familia y demás", continuó Sabrina Rojas sobre Luciano Castro.

Y cerró: "Él está muy bien y a mi me pone muy contenta. Siempre dije, no hay cosa que me convenga más que a él le vaya bien porque es el padre de mis hijos y no hay nada mejor que tengan un papá feliz, estable, económicamente tranquilo".