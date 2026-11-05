Disney lanzó las primeras imágenes del reality de Wanda Nara

Este jueves 5 de noviembre, Disney compartió en sus redes oficiales el primer adelanto del reality de Wanda Nara. Recordemos que el proyecto fue grabado entre Italia, Argentina y Uruguay.

¿Qué se ve en el nuevo adelanto del reality de Wanda Nara?

En el pequeño adelanto, que solo dura unos segundos, se pueden ver los lujos que rodean a la mediática, quién promete mostrarse fuerte y vulnerable a la vez durante el docu-reality.

Pero eso no es todo, ya que en el video también se puede ver a su hermana Zaira, sus hijos y padres, Andrés Nara y Nora Colosimo. Este proyecto promete mostrar los momentos más íntimos de la vida familiar de Wanda Nara.

¿Cómo será el reality de Wanda Nara?

Hasta el momento se desconocen los detalles del reality, pero con Wanda Nara como protagonista promete ser explosivo.

"En un tono íntimo y revelador, Wanda abrirá las puertas de su mundo privado para mostrar facetas nunca antes vistas de sus roles como madre, figura mediática y mujer de negocios", anunciaron desde Disney+.

El docu-reality recorrerá la vida de la mediática desde sus inicios hasta convertirse en una super estrella que "demostró una habilidad única para mezclar glamour, drama y estrategia en una narrativa que cautiva al público desde hace décadas".